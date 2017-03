A Xunta destina 4,5 millóns en 2017 a vítimas de violencia machista, con axuda por primeira vez ás que sofren trata

A Xunta destina este ano case 4,5 millóns de euros a vítimas de violencia machista, nunhas axudas que por primeira vez estarán abertas a mulleres e nenas que sofren trata.

Rueda de prensa de Susana López Abella | Fonte: Europa Press

Na repartición de axudas, que buscan a independencia económica das mulleres fronte aos seus agresores para romper con esta situación de violencia, establécense 4 millóns --o dobre dos 2 millóns de 2016-- para as de tipo periódico da Xunta.

A media é de 600 euros ao mes por beneficiaria, nun baremo desde os 300 aos 800 euros en función de se contan con menores a cargo ou teñen algún tipo de discapacidade. Dado que son plurianuais e abonaranse entre 2017 e 2018, hai 1,9 millóns para este ano e 2,1 millóns para o que vén.

A elas súmanse 400.000 euros de pago único con fondos estatais, así como 55.000 euros en indemnizacións fixadas por sentenza xudicial --cun máximo de 6.000 euros por beneficiaria-- para aquelas mulleres e menores que non poidan recibir o que lles corresponda por insolvencia económica do agresor. Este tres liñas son ampliables en función das necesidades.

Diso informou en rolda de prensa en Santiago --nun luns no que a convocatoria destas axudas foi publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG)-- a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, que destacou que se busca realizar un apoio "fundamental" para "empoderar" ás mulleres e que poidan saír dunha situación de violencia.

Neste 2017, tamén por vez primeira poderanse solicitar as axudas durante todo o ano --ata a data só estaba aberta a convocatoria nuns meses pechados--, tras a iniciativa parlamentaria aprobada en 2016 por impulso do BNG e apoiada polo resto de grupos.

REQUISITOS

Entre os requisitos para recibir a axuda periódica atópanse cesar a convivencia co agresor dentro dos 12 meses anteriores á data de presentación da solicitude, así como estar empadroada en Galicia.

As mulleres estranxeiras deberán ter permiso de residencia, mentres que as vítimas de trata tan só deberán acreditar autorización de residencia por circunstancias excepcionais.

Así mesmo, as súas rendas terán que ser iguais ou inferiores a 1,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (Iprem) --que está situado nuns 533 euros--.

No caso do pago único --que equivale ao abono de seis meses--, as mulleres deben ter especiais dificultades para obter un emprego, que se acreditará a través dun informe do servizo público de emprego.

AXUDAS a 434 MULLERES EN 2016

En 2016, 324 mulleres recibiron as axudas periódicas. Por provincias, 140 estaban na Coruña; 125, en Pontevedra; 31, en Ourense; e 28, en Lugo.

O respaldo estatal de pago único foi a 96 mulleres. A Coruña conta co maior número (46), seguida de Pontevedra (23), Lugo (19) e Ourense (8).

No tocante ás indemnizacións houbo 14 beneficiarias. Aquí houbo 8 na provincia da Coruña e 6 en Lugo. Todo iso suma un total de 434 mulleres con apoios económicos.

Pola súa banda, desde a posta en marcha destas axudas en 2006 apoiouse a 3.929 mulleres por un importe de 28,2 millóns. Respecto diso, López Abella destaca que se traballa para axilizar os pagos co fin de que "non teña que esperar ningunha muller como ocorría ata o momento".