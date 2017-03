Deputación de Lugo expón á Xunta un plan para a implantación de industrias de transformación no sector primario

O portavoz do goberno socialista da Deputación de Lugo, Álvaro Santos, anunciou que presentarán no pleno ordinario deste martes unha moción pola que se exporá á Xunta "desenvolver conxuntamente un plan" a nivel provincial "enfocado á implantación de industrias de transformación no sector primario".

En rolda de prensa, Santos considerou que ambas as administracións deben ir da man e mesmo ofreceu solo industrial de titularidade da deputación para o desenvolvemento deste proxecto, dedicado sobre todo ao sector forestal e ao lácteo.

En concreto, poríanse a disposición máis de 200.000 metros cadrados de solo industrial por toda a provincia

"En Galicia prodúcese o sesenta por cento da madeira e o setenta por cento da madeira de frondosas que produce España, aínda que as empresas transformadoras concéntranse fóra da nosa comunidade como Cataluña, Andalucía, Valencia ou Madrid".

O mesmo ocorre coa produción de leite, con Galicia producindo o 38 por cento do total nacional e Lugo o 43 por cento da produción galega. "O sector primario na provincia de Lugo representa un 12,5 por cento do PIB e o sector da industria un 17,9 por cento, aínda que na súa maioría a industria de Lugo está vinculado ao sector primario sobre todo de gandaría e do sector forestal".

Para conseguir os obxectivos, considera "necesario desenvolver un plan director" no que, ademais dos retos neste sentido, recóllanse "accións concretas a desenvolver polas partes implicadas".