A metade dos alumnos do II Lanzadeira de Emprego de Ourense atopa traballo antes de finalizar o curso

A metade dos alumnos da segunda lanzadeira de Emprego de Ourense, organizada de forma conxunta polo Concello e as fundacións Telefónica e Santa María La Real, atopou un traballo antes de finalizar a súa formación.

Así o destacou este luns o alcalde, Jesús Vázquez, que confía en que "este número se vexa incrementado de aquí ao final do curso".

Vázquez visitou aos alumnos do II lanzadeira de Emprego, acompañado polo concelleiro de Promoción Económica, Jorge Pumar; o responsable dos programas de emprego da Fundación Telefónica, Matías Figueroa, e a técnica de Comunicación do programa na Fundación Santa María La Real, Marta Prieto.

O edil informou que dos 20 alumnos que iniciaron o curso no mes de decembro, "nove xa están fóra cun traballo, e dous máis están a piques de empezar nos próximos días".

Para Vázquez estes datos confirman os "resultados moi positivos" que está a obter este programa que prepara a desempregados con distintos graos de formación e procedentes de sectores moi diferentes para a procura de traballo en equipo.

"Coa metade do camiño percorrido empezamos a recoller os froitos de todas as boas sensacións do programa", sinalado Vázquez aos alumnos que aínda se manteñen no proxecto: oito mulleres e catro homes.

O edil animoulles a "crer aínda máis" en si mesmos e en "as súas capacidades" antes de "abandonar o niño" do II lanzadeira de emprego.

EXPECTATIVAS

Nesta liña tamén se expresou a responsable da Fundación Santa María La Real, Marta Prieto, que se mostrou "confiada" en que a cifra de insercións laborais "increméntese ata o final da lanzadeira".

Pola súa banda, o responsable dos programas de Emprego da Fundación Telefónica, Matías Figueroa, incidiu en que "os resultados cuantitativos e cualitativos motívannos a seguir apostando por este proxecto".

Os responsables do tres entidades organizadoras recibiron explicacións sobre o curso por parte da técnica que xestiona o proxecto en Ourense, Lida Enrich.

Durante o seu encontro cos alumnos Enrich detalloulles que os sectores nos que se integraron os aspirantes que abandonaron a lanzadeira son: mercadotecnia dixital, construción, formación, industria alimentaria, arquitectura, hostalaría e banca.

A LANZADEIRA DE EMPREGO

A lanzadeira de emprego consiste nun curso durante o cal os alumnos realizan sesións de coaching e intelixencia emocional; dinámicas de comunicación, crean a súa propia marca persoal e aprenden a buscar emprego a través das redes sociais.

Tamén realizan adestramentos para as entrevistas persoais; elaboran mapas de empregabilidade, visitan empresas e reúnense con emprendedores que lles informan sobre como montar o seu propio proxecto.

A formación ten unha duración de cinco meses, catro días á semana cun horario que ocupa toda a mañá e sen ningunha compensación económica.

O II lanzadeira de emprego de Ourense contou cunha característica única que a diferenza do resto de lanzadeiras da Fundación Telefónica e Santa María la Real, un 25 por cento das súas prazas estiveron reservadas a persoas entre 35 e 59 anos.

Ata agora o proxecto estaba destinado en exclusiva a mozas de ata 34 anos.