A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, mostrou o seu "total apoio" á candidatura de Susana Díaz á Secretaría Xeral do PSOE, tanto por ser unha muller como por ser a única "con capacidade para unir e fortalecer o partido".

Na presentación oficial da candidatura da presidenta da Xunta de Andalucía no Ifema de Madrid púidose ver a Carmela Silva sentada xusto detrás de Susana Díaz e o ex presidente do Goberno, José Luís Rodríguez Zapatero.

Este luns, a presidenta da Deputación pontevedresa anunciou que apoiará á candidata persoalmente porque "xa é hora de que unha muller sexa secretaria xeral", tras 140 anos de vida dun partido sen unha muller á fronte.

Neste sentido, "como muller, feminista, demócrata, sensata e rigorosa", tamén alertou de que non vai consentir "nin unha soa descualificación" a Susana Díaz polo feito de ser muller. "Que non se lle ocorra a ninguén nin de dentro nin de fóra", advertiu.

Respecto ao acto do pasado domingo tamén quixo destacar o "apoio sen precedentes" no que estaba "o PSOE de onte, o de hoxe e o do futuro" sinalando especialmente que "facía moitísimos anos que non vía tanta mocidade".

Carmela Silva indicou que Susana Díaz presentou un proxecto "que non quere mirar só para o PSOE", senón que persegue un partido "forte, que recupere a credibilidade e a confianza" e un partido gañador que traballará para ser de novo a primeira forza política de España.