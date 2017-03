Alumnos de toda España compiten por converterse nos mellores empresarios virtuais do país

Un total de 348 estudantes de 78 centros docentes de toda España divididos en 100 equipos daranse cita o próximo 31 de marzo en Madrid para competir polo título de mellor empresario virtual do país na final da V edición de Young Business Talents, un programa educativo organizado por Praxe MMT, NIVEA, ESIC e El Corte Inglés.

Young Business Talents | Fonte: Europa Press

Na V final nacional deste ano, as Comunidades Autónomas con maior representación son Cataluña e Andalucía con 60 participantes; Galicia con 41 estudantes, Castilla y León con 35, Comunidad Valenciana con 34, Castilla-La Mancha con 29 e Madrid con 21 representantes, que perseguirán o título de mellor empresario virtual do país.

Para converterse nos mellores empresarios virtuais do país, os alumnos terán que tomar as mellores decisións para que a súa empresa de consumo masivo se convirta na máis próspera do mercado virtual.

Desta forma, terán que facer o mesmo que os responsables das empresas, e analizar, planificar e controlar o mercado, segundo as diferentes situacións que se lles expoñan, co uso dunha ferramenta sofisticada como os avanzados simuladores de terceira xeración que se empregan nas universidades e escolas máis prestixiosas do mundo.

Desde que comezase o programa educativo no mes de novembro, un total de 9.458 estudantes de 411 centros docentes de toda España, de Cuarto da ESO, Bacharelato e Formación Profesional, competiron por Internet desde as propias aulas dos seus centros docentes en catro fases en liña eliminatorias para buscarse un posto na final nacional da competición.

Os mozos adestraron e aprenderon a xestionar e dirixir as súas propias empresas dunha maneira dinámica, da man dun profesor que lles asesorou en todo momento. Así, tiveron que tomar decisións que engloban as áreas de produción, finanzas, recursos humanos e mercadotecnia. Este programa achégalles unha experiencia case real da economía para conseguir que a súa empresa se convirta na máis próspera do mercado virtual.

Para iso, incorpórase aos centros docentes avanzados simuladores de terceira xeración. Este laboratorio experimental en economía e administración de empresas achega aos alumnos a iniciativa emprendedora, de tal forma que aplican a teoría aprendida nas aulas e aprenden pola experiencia.

"O obxectivo deste programa é achegar aos alumnos desde as aulas a parte práctica que complemente a teoría grazas ao uso de simuladores virtuais. Desta forma, adquiren a capacidade para enfrontarse á xestión empresarial, o que supón un estímulo continuo de cara a orientar o seu futuro e desenvolver as súas habilidades", explica Mario Martínez, director de Young Business Talents.