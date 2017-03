A Garda Civil, aínda que non ten "evidencias físicas", cre que o home acusado de asasinar a un veciño co que tiña unha mala relación en Cedeira (A Coruña) tivo que "variar a súa traxectoria" para atropelar ao home.

Así o puxeron de manifesto varios axentes do corpo da Garda Civil na quinta sesión do xuízo que se segue na Audiencia Provincial da Coruña contra un construtor cedeirense para quen a Fiscalía solicita 21 anos de prisión por un delito de asasinato. A acusación particular, pola súa banda, eleva a pena a 24 anos.

O Ministerio Público asegura que, o día dos feitos, o 10 de agosto de 2012, o construtor "variou a traxectoria e arroiou por detrás á vítima sen que puidese advertilo nin facer nada por evitalo, e sabendo que con iso lle ocasionaría a morte".

Ante o tribunal, varios axentes da Garda Civil declararon que, pola traxectoria do corpo da vítima e as lesións que presentaba, o acusado tivo que realizar "un cambio na súa dirección" para terminar atropelando ao seu veciño, aínda que manifestaron non ter "evidencias físicas" que confirmen devandito cambio de rumbo.

Os axentes aseguraron que a vítima foi atropelada "de costas" mentres ía camiñando preto da beirarrúa. E todo isto en base ás lesións e á traxectoria que tomou o corpo da vítima, quen terminou debaixo do seu coche, estacionado na mesma calzada onde ocorreron os feitos.

"A traxectoria tívose que variar", afirmou un destes axentes. Unha tese que sosteñen tamén os outros compañeiros que realizaron informes relativos ao suceso, a diferenza do que apunta a Policía Local, cuxo informe difire do realizado pola Garda Civil.

CAREO ENTRE PERITOS

O punto concreto do accidente e o xiro ao volante do condutor son dous dos aspectos nos que difiren os informes destes dous corpos de seguridade, o que aclararía a intencionalidade, ou non, do atropelo.

De feito, para contrapor os devanditos informes, os axentes dos diferentes corpos declararon de maneira conxunta ante o tribunal para expor as súas similitudes e diferenzas sobre os feitos que se xulgan. No que si están de acordo é na velocidade: aseguran que o acusado circulaba a uns 40 km/h.

Tras a declaración de Garda Civil e Policía Local, o xuízo continuará este martes con máis declaracións dentro da proba pericial.