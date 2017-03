O CDG mostra a súa sede e os ensaios de 'Martes de Carnaval' con motivo do Día Mundial do Teatro

O Centro Dramático Galego (CDG) organizou este luns unha xornada de portas abertas na súa sede do Salón Teatro de Santiago con motivo do Día Mundial do Teatro, unha actividade que contou coa presenza do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e do director da Agadic, Jacobo Sutil.

Fonte: Europa Press

Ambos os responsables uníronse ao grupo de cidadáns que percorreu, en visita guiada e xunto coa directora da compañía pública, Fefa Noia, as distintas dependencias do teatro.

Ademais, os participantes saudaron aos actores que están a ensaiar no Salón Teatro o espectáculo 'Martes de Carnaval', de Ramón del Valle-Inclán, a produción actual da compañía pública, que conta cun elenco integrado por Iria Azevedo, César Cambeiro, Mercedes Castro, Anabell Gago, Miquel Insua, Alejandro Jato, Pablo Rivero Madriñán, María Roja, Machi Salgado e Sergio Zearreta.

A directora da montaxe, Marta Pazos, explicoulles o proceso xeral da posta en escena, o momento interpretativo no que se atopa e o plan de traballo cara á estrea, o próximo 20 de abril.

Ao longo da mañá e da tarde, un total de 75 persoas repartidas en sete quendas realizaron esta visita ao Salón Teatro, nunha xornada de portas abertas presentada baixo o título 'Que se esconde tras o pano' e organizada especialmente para conmemorar o 27 de marzo, día instituído pola UNESCO para celebrar e reivindicar internacionalmente a importancia do teatro na sociedade.