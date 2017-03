A CHMS investirá máis de 80.000 euros na continuación do paseo fluvial de O Regueiro, na Cañiza (Pontevedra)

O Ministerio de Agricultura, a través da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), investirá máis de 80.000 euros na ampliación do paseo fluvial de O Regueiro, situado no municipio pontevedrés da Cañiza e que dará continuidade á senda peonil executada en 2014 por este organismo.

A Cañiza CHMS | Fonte: Europa Press

O acto de firma foi celebrado este luns no Salón de Plenos do Concello da Cañiza, e estivo presidido polo delegado do Goberno, Santiago Villanueva, coa participación do presidente da CHMS, Francisco Marín, e do alcalde da localidade, Miguel Domínguez.

No ano 2014, a CHMS acometeu as obras de acondicionamento dunha parte da canle do Regueiro, habilitando unha senda peonil pola súa marxe esquerda. Este tramo ten unha lonxitude de 250 metros e inclúe unha pasarela de madeira de dez metros de luz sobre a canle que permite o acceso á rede de rúas situada entre a marxe dereita do río e a estrada N-120.

O obxecto do convenio asinado este luns é dar continuidade á senda, coa construción de 200 metros máis de paseo augas arriba, ata a súa intersección coa estrada N-120.

Os traballos comezarán coa execución dun corredor fluvial, eliminando a vexetación alóctona e consolidando o bosque de ribeira; para continuar coa prolongación do carreiro pola marxe dereita do río. Así mesmo, completarase cun tramo novo de carreiro de 120 metros, desde a pasarela existente cara a augas abaixo, para facer accesible aos veciños e ao visitante esta zona da canle.