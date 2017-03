A Garda Civil de Lugo detecta nun operativo 35 infraccións contra a Seguridade Viaria

Axentes da Garda Civil de Tráfico de Lugo detectaron á primeira hora deste luns, nun control, ata 35 infraccións contra a Lei de Seguridade Viaria.

Segundo informou o corpo, o operativo levou a cabo entre as 6,30 horas e as 8,30 horas deste luns no quilómetro 538 da A-6, en sentido Madrid, ao seu paso por Guitiriz.

Das 35 infraccións por distintos motivos detectadas neste período, catro foron por presentar os condutores presencia de drogas toxicas ou estupefacientes no organismo.

Así, un dos condutores que arroxou resultado positivo no test de drogas resultou ser o condutor dun camión de gran tonelaxe que transportaba madeira. Ademais, a este mesmo condutor foille intervida unha pequena cantidade de sustancias estupefacientes.