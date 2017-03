O Supremo rexeita investigar a José Blanco (PSOE) e Barreiro (PP) polos agasallos de Monbus

A Sala do Penal do Tribunal Supremo rexeitou a existencia de delito de suborno impropio no eurodeputado do PSOE José Blanco e os senadores do PP José Manuel Barreiro (portavoz do Grupo Popular no Senado) e Juan Antonio das Heras polo feito de que fosen destinatarios de agasallos de Nadal (botellas de viño) por parte do presidente do Grupo Monbus, Raúl López.

O Supremo arquiva así a causa aberta por mor dunha exposición razoada que lle foi remitida pola xuíza de Instrución número 1 de Lugo, Pilar de Lara. Considera que os feitos non son constitutivos de ilícito penal algún.

A investigación deriva dun informe do Servizo de Vixilancia Aduaneira que sinalaba a unha vintena de cargos de Galicia e doutras zonas de España entre os que se citaba, ademais dos aforados xa sinalados e a outras personalidades ao actual o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Nun auto dado a coñecer este luns, o auto tribunal sinala que os agasallos responden a actos de cortesía e non comprometeron a imparcialidade dos aforados no exercicio das funcións públicas.

NON CONSIDERA "EXCESIVO" O VALOR

Ademais, estima que non existiu total conexión entre a función desempeñada polas devanditas persoas e a actividade á que se dedicaba o empresario que facía o agasallo, nin está probado que a finalidade do agasallo fose para obter a compracencia da autoridade para favorecer os intereses do empresario, engade a resolución.

Para o alto tribunal, a natureza dos agasallos de Nadal, botellas de viño, e o seu valor non pode considerarse excesiva, e atópase dentro do marco da adecuación social dos agasallos, carecendo de entidade para influír no exercicio da función pública, sen que existan indicios da relación causal esixida polo tipo penal.

REXEITA FIXAR UNHA CONTÍA

Ademais,os maxistrados rexeitan a pretensión da xuíza que enviou a exposición razoada de que pola Sala II do Supremo fixásese unha contía para establecer a diferenza entre o ilícito penal e o reproche ético nestes casos.

O tribunal indica que iso carece de sentido sen atender ás circunstancias concorrentes, xa que o relevante é que os agasallos poidan condicionar o desempeño do cargo.

O informe de Aduanas recollía que varios pagos anuais da Deputación de Pontevedra a Transportes a Unión S.A. (empresa do Grupo Monbus): ano 2006, importe 24.295,23 euros; no 2008, 29.721,95 euros; na 2009 figura un importe de 3.938,65 euros; en 2010 figuran 35.571,30 euros; en 2014 foron 8.034,47 euros e en 2015 figuran 10.442,72 euros. A suma total ascende a 112.004,32 euros.

De Lara citou a declarar ao expresidente da Deputación de Pontevedra Rafael Louzán (PP) en calidade de investigado por un delito de suborno en decembro do ano pasado.

A LISTAXE DE AGASALLOS DE MONBUS INCLUÍA A FEIJÓO

No marco da 'Operación Cóndor' transcendeu unha listaxe de agasallos que afectaba a varios políticos e outras autoridades. Nel figuraba tamén o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como receptor de botellas de viño.

No seu día, Feijóo asegurou estar completamente tranquilo respecto diso e sinalou que se trataba de "outra filtración parcial que quedará en nada".