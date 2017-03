A valedora do Pobo, Milagros Otero, destacou este luns que a institución remitiu unha recomendación a principios deste ano ao Concello de Santiago co obxectivo de que "garanta os dereitos" das persoas sen fogar e "faga cumprir" as normas municipais en materia de convivencia.

Valedora do Pobo con Miguel Santalices | Fonte: Europa Press

"Aínda non chegou resposta", constatou Otero na rolda de prensa de presentación do informe da institución de 2016, na que recoñeceu que lle preocupan os problemas de ruídos con incidencia en numerosas localidades de Galicia.

Neste escenario, sinalou que a situación de "difícil convivencia" entre as persoas sen teito e os titulares de negocios na zona vella da capital galega "segue sen resolver".

Así, remarcou que a súa recomendación non obtivo "resposta" e engadiu que non fará un novo requirimento, xa que lle corresponde ao Consistorio decidir "que fai".

Preguntada polos medios respecto diso de por que destaca este caso fronte a outros concellos ou departamentos da Xunta con máis queixas, como Sanidade, a valedora aludiu á repercusión social do caso dos sen teito e subliñou que é un asunto que aglutinou "bastantes queixas".

"NINGÚN PROBLEMA" CON RAXOI

Otero admitiu que hai moitas institucións que teñen que "mellorar" determinadas cuestións e recalcou que o Concello de Santiago "non é o concello que ten máis queixas nin moito menos". Tamén esgrimiu que noutros asuntos á marxe do conflito dos sen teito cooperou e ha ejemplificado cunha demanda de axilizar os trámites das respostas a información cidadá.

"Non hai ningún problema co Concello de Santiago", sentenciou a valedora, quen protagonizou nos últimos meses varios cruces de declaracións co alcalde compostelán, Martiño Noriega (Compostela Aberta). Este, recentemente, chanceou con que ultimamente non recibira ningunha "carta de amor" da valedora.

VIGO, CONCELLO CON MÁIS QUEIXAS

Os datos ratifican a manifestación da valedora de que Santiago non é a entidad local que recibe máis queixas. De feito, o informe do Valedor reflicte que o consistorio con máis queixas é Vigo, con 216. A Deputación de Pontevedra computou 44 fronte ás 13 da da Coruña, nove na de Ourense e cinco na de Lugo.

Das principais cidades, tras Vigo, si se sitúa o Concello de Santiago en número de queixas, con 54; A Coruña recibiu 39; Pontevedra, 22; Ourense, 18; Ferrol, 16; e Lugo, 14. Na provincia lucense, destaca o caso do Consistorio de Sarria, con 127 queixas.

Desde unha perspectiva xenérica territorial (total de queixas que incumben a todas as administracións), Vigo é o municipio no que se presentaron un maior número de denuncias (50.469), seguida de Santiago de Compostela (11.498) e A Coruña (837).

Nas dúas primeiras localidades prodúcese este elevado número debido a dúas peticións colectivas: a reapertura do Hospital Meixoeiro nos servizos de urxencias e quirófanos no caso de Vigo, e desde Santiago de Compostela, a queixa sobre o traslado dos traballadores do 112 e do 061 da capital galega ao Concello da Estrada.