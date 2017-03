En Marea volve esixir unha fiscalía anticorrupción en Galicia, que o PP non ve xustificada polo baixo número de casos

O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, volveu a reclamar este luns a creación dunha fiscalía anticorrupción en Galicia, unha cuestión á que a viceportavoz do PPdeG na Cámara, Paula Prado, negouse aducindo que non se cumpre "o cociente mínima" esixida para a súa apertura.

En rolda de prensa, Villares aludiu á entrevista na Cadea SER ao presidente da Unión Progresista de Fiscais, Álvaro García Ortiz, quen apostou pola creación deste órgano, para incidir en que se xustificada por "o número de casos de corrupción" existentes e a "alarma social" que provocan.

Máis aínda, como subliñou, despois de que o presidente da Xunta e do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, asegurase ao diario 'El Mundo' que todos os partidos utilizaron as "zonas grises" da lei para financiar as súas campañas sen incorrer por iso en delitos. "Xa está ben de transmitir sensación de impunidade", sentenciou Villares.

No entanto, Paula Prado sostivo que distintos fiscais xefe, nomeados por distintos gobernos, consideraron que na comunidade non se require este órgano. "Sería necesaria unha cociente de casos de corrupción que en Galicia non temos, e iso é unha boa noticia", salientou, convencida de que a oposición só pretende xerar alarma.

"DOUS IMPUTADOS" EN SANTIAGO

"Quere xerar a aparencia de que existe unha corrupción que, por cociente, en Galicia non se da", remarcou, non sen antes lembrar que este tipo de malas prácticas pode darse en "todos" os partidos, mesmo naqueles que levan "pouco tempo".

"Podémolo ver aquí en Santiago, que teñen dous imputados", incidiu a exconcejala compostelá, en referencia á investigación aberta sobre o alcalde, Martiño Noriega, e ao caso do concelleiro Jorge Duarte, de quen se está analizando se puido "favorecer a un empresario tomando decisións arbitrarias en materia de sancións".

Ao fío diso, citou unhas palabras de Noriega nas que dicía estar "canso de xuízos paralelos". "Supoño que se referirá a os que estiveron a facer as 'Mareas de Podemos' durante moito tempo, pero agora que son eles os afectados non lle gustan", criticou.