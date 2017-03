O acusado de roubo nunha casa en Bergondo (A Coruña) di que o obxectivo era cobrar unha débeda por drogas

Un dos tres acusados dun roubo nunha casa de Guísamo, no municipio coruñés de Bergondo, en 2012, vinculou os feitos cun o cobro dunha débeda por drogas, segundo declarou no xuízo, celebrado na Sección Primeira da Audiencia da Coruña.

Este home foi o único que declarou xa que outro dos acusados negouse a facelo, argumentando que non tivera oportunidade de falar máis que "15 minutos" coa súa avogada. De feito, a letrada de oficio pediu a suspensión da vista alegando que non tivera tempo a preparar a defensa porque se lle había comunicado que debía asumir o caso con pouco prazo.

Con todo, o tribunal decidiu continuar co xuízo, no que tampouco compareceu outro dos acusados xa que se atopa en rebeldía. O único dos procesados que declarou alegou que entraron na casa da vítima porque debía diñeiro "por drogas" ao acusado que non asistiu á vista.

PARTICIPACIÓN NOS FEITOS

"Eran dous traficantes", dixo en alusión a un dos presuntos coautores do roubo e á vítima. No seu caso, alegou que non chegou a entrar na casa e que el só axudou "a cargar as cousas", en alusión ao material subtraído na vivenda, da que levaron tamén diñeiro. Negou tamén atar á vítima e á súa parella cando regresou de madrugada á vivenda.

Pola contra, o home agredido e a súa compañeira aseguraron que foron tres os homes que entraron na súa casa e que levaban a cara tapada e roupa negra. A muller sostivo que lle pareceu que tiñan acento estranxeiro, aínda que os acusados son de nacionalidade española.

Por detención ilegal, roubo, lesións e tenencia de armas, a Fiscalía pide, segundo recolle o seu escrito de cualificación, 17 anos de prisión para dúas dos acusados e outros 20 anos para o terceiro, o único acusado de tenencia de armas, ademais de indemnizacións para as vítimas.

AGRESIÓN

En concreto, acúsaselles de roubar nunha vivenda en Guísamo, no municipio coruñés de Bergondo onde, presuntamente, agrediron á persoa que alí vivía e maniataron á súa parella para poder conseguir o seu obxectivo.

Cando accederon á vivenda, o dono que se atopaba durmido, escoitou ruídos e, ao levantarse, sorprendeu aos acusados que levaban o rostro cuberto cun pasamontañas. Un deles portaba unha barra de ferro e outro unha escopeta.

Tras golpear á vítima na cabeza coa barra de ferro, propináronlle diversos golpes por todo o corpo mentres lle esixían que lles dixese onde estaba a caixa forte e o diñeiro, De madrugada, chegou a compañeira sentimental da vítima á que ataron de mans, esixíndolle tamén diñeiro.

Finalmente, quitáronlle 250 euros que levaba no bolso e o seu pasaporte. Ademais, levaron da vivenda obxectos valorados en case 6.000 euros e xoias por valor de 507 euros, así como un coche.