EU e En Marea piden á mesa do Senado que se retiren os produtos de Coca Cola da Cámara

Iñaki Bernal, senador navarro de EU, e Vanessa Angustia, senadora de En Marea, rexistraron este luns unha petición dirixida á Mesa do Senado para que se retiren todos os produtos que comercializa Coca Cola, príveselles da súa publicidade e non se lle permita utilizar "eventos de autorización institucional" mentres non cumpra con "as sentenzas" e ata que os traballadores teñan un futuro real en Fuenlabrada".

Así mesmo, piden ao Senado que faga "todo o posible" para "obrigar" a Coca Cola e ao Goberno a facer cumprir as "resolucións xudiciais". Todo iso, argumentan, en solidariedade cos traballadores e traballadoras de Coca Cola: "Se Madrid non fabrica, Madrid non consome".

Ambos os senadores apuntan que a compañía, "a pesar dos grandes beneficios económicos que cada ano rexistra no noso país", non cumpriu nin co auto nin co fallo de execución que a "obrigaba a readmitir aos traballadores que foron despedidos", e que agora prestan servizo nun "almacén virtual". Segundo expoñen nunha nota, isto non é "nin remotamente" o centro pioneiro de loxística e innovación "ao que se comprometeu Coca Cola".