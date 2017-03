A Xunta destaca as novas axudas do Icex como unha oportunidade para atraer investimento cara á innovación galega

A directora da Axencia Galega de Innovación (Gain) Patricia Argerey, destacou este luns que a nova convocatoria do Programa de Investimentos de Empresas Estranxeiras en Actividades de I+D do Icex supón unha "gran oportunidade" para "seguir atraendo" capital privado cara á innovación galega, un aspecto que a Xunta potencia a través de iniciativas como as Unidades Mixtas de Investigación ou o programa de Captación de Investimentos 4.0.

A iniciativa, que conta con 2 millóns de euros para Galicia ata 2020, busca que as empresas de capital estranxeiro que se atopen instaladas na comunidade ou con previsión de implantarse, desenvolvan novas actividades de I+D neste territorio.

A sede de Gain, dependente da Consellería de Economía, acolleu este luns a xornada de presentación deste programa do organismo dependente do Ministerio de Economía, cofinanciado con fondos FEDER.

Argerey estivo acompañada na clausura do acto por María Jesús Fernández, directora de Financiamento e Relacións con Investidores de Invest in Spain (ICEX), e por Eduardo Sánchez, xefe de departamento da Dirección de Financiamento e Relacións con Investidores da mesma entidade.

Tal e como se explicou no encontro, a convocatoria conta con axudas de ata 200.000 euros por empresa, e poden ser beneficiarias aquelas firmas de capital estranxeiro, tanto as xa implantadas como aquelas greenfield --empresas de capital estranxeiro que aínda non están implantadas en España pero que desexen establecer aquí un centro de I+D--, que teñan unha participación no seu capital de Investimento Estranxeiro Directo (IED) maior ou igual ao 10%.

O procedemento de adxudicación será por concorrencia competitiva e o prazo de solicitude estará aberto ata o próximo 18 de abril de 2017.