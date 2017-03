A Xunta reafirma o seu apoio ao programa experimental de mediación penal de Santiago

O director xeral de Xustiza, Juan José Martín, reafirmou este luns a aposta do Goberno galego polos mecanismos de mediación intraxudicial e, en concreto, polo programa experimental de mediación penal que se está desenvolvendo en Santiago de Compostela.

Así o indicou durante a súa visita ao Centro integral de análise e resolución de conflitos da Universidade de Santiago (Ciarcus), creado en 2013 e que ten como obxectivo traballar para obter unha solución dialogada e consensuada a través da mediación.

En 2015 asinouse un convenio de colaboración entre a Vicepresidencia da Xunta, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Ministerio Fiscal, o Colexio de Avogados de Santiago e a Universidade de Santiago, para a posta en marcha dun programa experimental de mediación no ámbito penal na capital galega, un proxecto que se levou á práctica en 2016.

Con este tipo de mediación, ofrécese unha "resposta idónea á vítima", que participa activamente na solución para obter "a reparación máis adecuada aos daños materiais e morais sufridos".

Segundo a Xunta, entre as vantaxes que presenta a mediación no ámbito penal destaca a importancia que adquire a vítima na resolución do conflito, que ten a oportunidade de escoitar ao infractor, así como a capacidade deste para responsabilizarse das súas consecuencias e resocializarse.

Segundo os últimos datos dispoñibles, máis dun terzo dos asuntos derivados polos xulgados de instrución de Santiago á mediación penal concluíron con acordo de todas as partes implicadas.