A Xunta revisa con outras comunidades os sistemas de ingresos mínimos en España

O director xeral de Inclusión social da Xunta, Arturo Parrado, participou este luns en Madrid no IV reunión do comité de dirección do proxecto 'Progress, revisión dos sistemas de ingresos mínimos en España desde a perspectiva da súa efectividade', do que Galicia forma parte xunto a outro tres comunidades.

O proxecto, cofinanciado pola Comisión Europea, ten como obxectivo revisar en profundidade o sistema de garantía de ingresos mínimos en España. Para iso, os asistentes traballaron no establecemento dun mapa actualizado do conxunto de prestacións que conforman o sistema de ingresos mínimos.

Respecto diso, nun comunicado, a Xunta destacou que, por primeira vez, trabállase con este mapa, construído a partir dos rexistros administrativos achegados por todos os departamentos da administración xeral do Estado e das comunidades autónomas.

Así mesmo, os asistentes a esta reunión estudaron a eficacia que teñen estas axudas na redución da pobreza e expuxeron medidas e actuacións para a mellora deste sistema.

No proxecto, ademais de Galicia, Andalucía, Valencia e Madrid, participan departamentos da administración central como o Imserso, o Instituto Nacional de Seguridade Social ou o Servizo Público de Emprego Estatal.