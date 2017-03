A contratación indefinida a maiores de 45 anos alcanza en Galicia máximos históricos tras subir un 6,6% en 2016

Os contratos indefinidos asinados por traballadores maiores de 45 anos en Galicia alcanzaron en 2016 a mellor cifra da historia, tras crecer por quinto ano consecutivo, segundo unha análise realizada pola empresa de recursos humanos a Randstad.

Traballador | Fonte: Europa Press

En concreto, as conclusións desta análise revelan que durante o ano 2016 asináronse un total de 12.382 contratos indefinidos a este colectivo, é dicir, un 6,6% máis que o ano anterior e un 27,2% máis que fai dez anos.

Se se analiza a serie histórica obsérvase que, tras un leve aumento en 2007, os contratos indefinidos a maiores de 45 anos sufriron un descenso de catro anos consecutivos ata alcanzar en 2011 a cifra de 6.387 contratos deste tipo.

A partir de entón, esta cifra incrementouse durante cinco períodos consecutivos ata superar os 12.300 contratos en 2016, converténdose no mellor dato de toda a historia.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, Randstad destaca que durante o ano pasado asináronse 282.008 contratos indefinidos a maiores de 45 anos, o que supón un aumento do 10,7% con respecto a 2015 e un 41,3% máis que fai dez anos.

Ademais, apunta que repuntan en todos os sectores analizados e agricultura é o que rexistra maior aumento, onde a contratación indefinida creceu un 16,1% no último ano, alcanzando os 13.459 contratos a maiores de 45 anos.

Séguelle o sector servizos, cun aumento do 10,7% e ao pasar dos 202.238 contratos indefinidos en 2015 aos 223.954 rexistrados no último ano.

Por baixo dos díxitos, a construción e a industria tamén rexistran un aumento deste tipo de contratos, do 9,6% e o 8,5%, respectivamente.

ANÁLISE POR CC.AA.

Todas as comunidades, fóra de Andalucía, aumentaron o número de contratos indefinidos a maiores de 45 anos en 2016 respecto ao ano anterior.

Castela-A Mancha e Canarias sitúanse como as dúas autonomías nas que máis creceu este tipo de contratacións. Na primeira asináronse un 19% máis de contratos indefinidos a maiores de 45 anos en 2016 que no ano anterior e, na segunda o crecemento foi do 18%.

Castela e León e Baleares rexistraron un crecemento de ao redor de 15 puntos porcentuais, 15,3% e 14,7%, respectivamente. Cataluña, Madrid, Cantabria e Murcia, todas elas en torno ao 13% de incremento no último ano, completan a listaxe de comunidades que mostran unha variación por encima da media, que se sitúa no 10,7%.

Pola súa banda, Galicia sitúase por baixo desta media, cun crecemento do 6,6% con respecto ao ano anterior. Alén da balanza atópase Andalucía, que non rexistra crecemento algún neste tipo de contratacións, ao pasar de 26.599 contratos indefinidos asinados por este colectivo en 2015 a 26.586 o ano pasado.

POR PROVINCIAS

Só oito provincias rexistraron un descenso na contratación indefinida de maiores de 45 anos durante o último ano. Trátase de cinco andaluzas (Huelva, Cádiz, Córdoba, Xaén e Granada), Badaxoz, Pontevedra e Ourense.

Entre as provincias que máis creceron, Albacete e Guadalaxara rexistraron incrementos que triplican a taxa estatal, cun 35% e un 32%, respectivamente. Séguenlles Soria, Zamora e Burgos, todas elas por encima do 20%. No caso do resto de provincias galegas, A Coruña é a que máis crece (16,8%), seguida de Lugo (5,3%).