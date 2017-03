Méndez de Vigo propón ás CCAA no Senado que o Pacto educativo vaia acompañado dun acordo orzamentario

O ministro de Educación, Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, propuxo este luns 27 de marzo ás comunidades autónomas e grupos parlamentarios no Senado que o pacto social e político pola Educación vaia acompañado dun acordo orzamentario para que teña estabilidade os próximos anos e que só poida ser modificado por unha maioría supercualificada co obxectivo de que se "garanta" a súa continuación no tempo.

Estas foron as principais achegas do ministro durante o debate monográfico sobre o pacto educativo na Comisión Xeral de Comunidades Autónomas da Cámara alta durante a súa comparecencia a petición propia, á que asisten todos os conselleiros de Educación autonómicos xunto aos portavoces parlamentarios neste foro e varios senadores.

"Estamos ante a oportunidade de construír un modelo educativo con vocación de futuro", subliñou o titular de Educación, que se mostrou convencido de que se pode lograr o pacto que dea a estabilidade "da que gozan os sistemas educativos da contorna con mellores resultados".

O ministro sinalou sobre o acordo orzamentario que pode dotar ao sistema educativo de "un financiamento estable e previsible ao longo do tempo, sempre acorde ás circunstancias" e reiterou aos conselleiros das comunidades autónomas de "non se trata de investir máis, senón mellor". "Así se demostrou estes últimos anos, e por iso consideramos que este pacto orzamentario terá que incluír tamén instrumentos que permitan avaliar o seu funcionamento e eficiencia", engadiu.

Méndez de Vigo lembrou que se dan as circunstancias para alcanzar o pacto educativo, que, ao seu xuízo, son "similares" ás dos Pactos da Moncloa, que este ano cumpren 40 anos, e que supuxeron o "primeiro gran pacto da Transición" por "esixencia" dos cidadáns aos seus representantes. "Non queremos máis incerteza, nin que malgastemos as nosas forzas en enfrontamentos banais duns contra outros. Creo no diálogo. Creo no consenso. Creo que o acordo é positivo para a sociedade", dixo.

Así mesmo, defendeu que os pactos de Estado son os que permitiron "os maiores éxitos" lembrou aos conselleiros e senadores que "se conseguiu máis cando se traballou xuntos que cando se traballou cada un polo seu lado".

Méndez de Vigo admitiu que existen diferenzas entre os sistemas educativos das comunidades, pola dispersión territorial ou o nivel socioeconómico, entre outros factores, pero subliñou que a súa autonomía "é compatible co principio de unidade". "Os españois somos capaces de alcanzar grandes logros polo traballo conxunto", aseverou.

Tamén lembrou os eixos sobre os que debe virar o pacto: ampliación progresiva da escolarización temperá; promoción da permanencia no ensino obrigatorio; adaptar a oferta da ESO ás necesidades dos alumnos e a de FP ás demandas sociais e do mercado laboral, ou actualizar os currículos e as metodoloxías pedagóxicas.

O titular de Educación lembrou aos conselleiros e senadores que o obxectivo principal do pacto ten que estar centrado nos alumnos e as súas familias, pero tamén nos docentes sobre os que enxalzou o seu labor como "alicerce fundamental do sistema educativo".