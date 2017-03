Comunidades do PP defenden que a liberdade das familias para elixir centro plásmese no pacto educativo

Diversos responsables educativos de comunidades gobernadas polo PP defenderon que a liberdade das familias para elixir centro educativo plásmese no pacto pola educación que se negocia no Congreso, e que este acordo sirva tamén para mellorar a preparación dos docentes, cunha carreira profesional que lles permita ter a mellor formación e tamén estar motivados.

As autonomías participan este luns xunto ao ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, nunha sesión da Comisión Xeral de Comunidades Autónomas do Senado, que se reuniu para debater sobre o pacto de Estado pola educación no que traballa o Congreso dos Deputados.

O conselleiro madrileño, Rafael Van Grieken, defendeu o dereito dos pais a elixir, a autonomía dos centros, o apoio aos profesores e "un bo sistema de rendición de contas". Admitiu os problemas causados polas probas que estableceu a LOMCE, pero apostou por algunha forma de avaliación como as da súa comunidade, que son só informativas, pero que ao seu xuízo "axudan a mellorar".

Alberto Galiana, conselleiro de La Rioja, fixo fincapé en mellorar a formación dos docentes, cun estatuto básico, para afrontar a "substitución xeracional" que segundo dixo vai afrontar o sistema polas xubilacións que se van a producir. Para os novos profesores, pediu outro sistema de selección e unha formación diferente, así como unha carreira profesional que lles manteña motivados, con incentivos e formación continua.

Galiana apostou tamén por avaliacións externas para o sistema e a liberdade das familias para elixir sobre "o sancta sanctorum", a educación dos fillos.

"46 MILLÓNS DE GURÚS DA EDUCACIÓN"

Na comisión participou tamén o conselleiro de Castilla León, Fernando Rey, quen empezou por reivindicar os bos resultados educativos que rexistra a súa comunidade segundo o informe PISA, cando é unha rexión cunha renda per cápita por baixo da media nacional, reivindicou.

Con respecto ao pacto de Estado, o conselleiro considerou que hai "demasiado ruído no debate" porque España pasou a ser un país de adestradores de fútbol a selo de "46 millóns de gurús da educación".

Fernando Rey defendeu un sistema educativo que respecte as peculiaridades de cada comunidade, tamén as linguas propias, pero asegurou que tamén é necesaria "certa homoxeneidade" porque todos os alumnos teñen idénticos dereitos "e hai diferenzas moi profundas" entre territorios. Por exemplo, mostrouse partidario dun exame único e idéntico de acceso á universidade no país, "non 17".

O conselleiro pediu igualmente autonomía para colexios e institutos porque "os profesores poden xestionar a educación mellor que ninguén", e que se manteña a complementariedade entre a escola pública e a concertada.

Román Rodríguez, o conselleiro galego, apostou por un esforzo para lograr a permanencia dos alumnos no sistema educativo ata os 18 anos, mediante "itinerarios flexibles" que se adapten ás distintas necesidades. "Que ningún se marche", insistiu.

Tamén apostou polo plurilingüismo, "un sistema en equilibrio entre as dúas linguas oficiais e unha estranxeira, o inglés", asunto sobre o que ofreceu "humildemente" a experiencia galega.

Entre outros asuntos, como a súa aposta pola FP Dual ou a especialización dos Campus ligados ao territorio, reivindicou apoio para os profesores e cambiar a súa preparación porque "hoxe non pode rexerse polas mesmas competencias" que hai uns anos.

En canto ao Goberno de Murcia, a conselleira María Isabel Sánchez-Mora asegurou que un pacto require fixar principios esenciais do sistema, que ao seu xuízo son a calidade, a liberdade e a igualdade de oportunidades, dixo.

Defendeu así a "sólida educación" en contidos, a liberdade para elixir centro educativo e o modelo de formación que as familias queiran, así como compensar as desigualdades sociais, culturais e a poder ser tamén persoais dos alumnos, "esixindo o esforzo necesario e estimulando a todos para que desenvolvan os seus talentos", dixo.