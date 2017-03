O CGAI programa na Coruña o ciclo de Play-Doc sobre o director Dominic Gagnon

O Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI-Filmoteca de Galicia) acolle a partir deste martes o ciclo organizado polo festival Play-Doc de Tui sobre o realizador canadense Dominic Gagnon.

Tamén este martes a filmoteca recibirá, na súa sede da Coruña, ao director para presentar, ás 20,30 horas, a súa peza 'Hoax_canular'.

Dela, asegura que é "o retrato dunha sociedade norteamericana paranoica construída a través de vídeos de Youtube". O ciclo, que proxecta o CGAI tras a súa exhibición no Play-Doc, céntrase na súa triloxía americana.

A mesma está composta por 'RIP in Pieces America' (2009), 'Pieces and Love All to Hell' (2011) e 'Big Kiss, Good Night' (2012), feita durante a primeira lexislatura de Obama e que vaticina a chegada ao poder de Donald Trump. Por outra banda, inclúense outros títulos como 'Of the North'.