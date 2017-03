A confederación de sindicatos médicos defende manter a central de emerxencias do 061 e do 112 en Santiago

A delegación galega da Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) volveu a saír en defensa do mantemento da sede da central de emerxencias do 061 e do 112 en Santiago ante o inminente traslado destas á súa nova sede na Estrada (Pontevedra), que se producirá nos próximos meses.

A través dun comunicado emitido este luns, representantes do servizo do 061 na confederación criticaron ao alcalde da Estrada (Pontevedra), José López (PP), polas súas palabras durante a entrega de premios da Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) o pasado fin de semana, onde censurou a actitude dos traballadores que se opoñen ao traslado.

López asegurou que A Estrada "ten tanto dereito como calquera outro lugar a albergar estas instalacións" e que o traslado "mellorará a capacidade de resposta do servizo", para logo indicar que "cada vez hai menos xente nas manifestacións" de traballadores dos servizos de emerxencia que reclaman que Santiago continúe sendo a sede das centrais de emerxencias.

Así, tras lembrar ao rexedor estradense que "a maioría" dos traballadores "teñen fixada a súa residencia" en Santiago tras "máis de 20 anos" do servizo na capital galega, CESM Galicia criticou o traslado porque "supón un menoscabo e unha diminución na conciliación da vida laboral e familiar" dos empregados do servizo.

Ademais, apuntou a un "aumento das posibilidades de accidente" ao ter que desprazarse por estrada ata A Estrada, o que tamén incrementa "os gastos" dos traballadores, que, como lembrou, realizan "quendas de mañá, tarde e noite co risco que supón conducir a esas tras traballar de noite".

"NINGUNHA MELLORÍA TÉCNICA"

Así mesmo, considera que o traslado á localidade pontevedresa "non supón ningunha melloría técnica para o cidadán" nin para "o profesional", xa que a actual "forma de traballar" na central do 061 é "a envexa e admiración de todos os centros de emerxencias médicas do Estado español".

Por tanto, conclúen que a localización da central de coordinación do 061 debe estar "na capital de Galicia" como está "desde os seus inicios" debido ás "excelentes comunicacións" que existen en Santiago.