A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, advertiu este luns de que para Galicia "é de vital importancia manter os dous alicerces da Política Agrícola Común (PAC)", co fin de "manter as rendas dignas dos gandeiros e agricultores".

Así, a conselleira defendeu os intereses de Galicia na conferencia de alto nivel organizada polo Ministerio de Agricultura para debater o futuro da PAC.

"Hai que traballar para que siga sendo ese símbolo que teñan sempre presentes os nosos mozos co fin de lograr o recambio xeracional", asegurou.

En 2015, as axudas directas da PAC superaron os 180 millóns, distribuídas entre un total de 21.398 agricultores galegos. Unhas axudas que favorecen a adopción de métodos beneficiosos para o medio ambiente e o impulso de áreas rurais.

Así mesmo, fixo fincapé nas particularidades de Galicia no Estado e a UE como o predominio do vacún. Neste sentido, lembra que Galicia ten o 56% das explotacións do Estado.