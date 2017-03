As primeiras probas descartan indicios de morte violenta no veciño de Vigo de 67 anos desaparecido desde o sábado

O corpo do veciño do barrio vigués de O Calvario que levaba desaparecido desde a tarde do sábado, Luís Domínguez Collarte, de 67 anos, non presenta indicios de morte violenta, de acordo coas primeiras probas practicadas polo forense e a Policía Científica.

Así o comunicou este luns a Policía Nacional, que trasladou que, aínda que hai que esperar aos resultados da autopsia para coñecer as causas concretas do falecemento do home, tras o levantamento do cadáver por parte da autoridade xudicial xa se comprobou que externamente non había signos de violencia.

O corpo do home apareceu este luns nun camiño de terra veciñal no monte da parroquia de Bembrive, paralelo á autoestrada que vai cara a Baiona, despois de que se lle dese por desaparecido sobre as 17,30 horas do sábado.