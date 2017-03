Cifra récord de queixas ao Valedor, con Sanidade como a consellería que máis recibe

O número de actuacións de atención á cidadanía do Valedor do Pobo (queixas, atención telefónica e presencial) aumentou en 2016 nun 62 por cento ata alcanzar a "histórica cifra" de 75.780. Delas, extráese un incremento marca tamén dos expedientes de queixa (64.937) e do número de asuntos investigados (2.356), sendo as políticas das corporacións locais, emprego público e interior e sanidade, os asuntos que máis preocupan aos cidadáns.

Valedora do Pobo con Miguel Santalices | Fonte: Europa Press

Así o recolle o informe da institución relativo ao ano pasado, que presentou este luns, tras entregar unha copia ao presidente do Parlamento, Miguel Santalices, a valedora do Pobo, Milagros Otero, quen ligou este "incremento" á presentación de queixas colectivas e tamén a que a institución se consolida como "instrumento público" garante dos dereitos dos galegos.

En total, foron admitidas a trámite o 99,4 por cento das queixas presentadas. Otero destacou a mellora na "axilidade" da tramitación, xa que antes de acabar o ano pasado o 99,8 por cento xa estaban concluídas. Por primeira vez no histórico da institución, máis homes que mulleres recorreron á mesma --un 65 por cento fronte ao 35 por cento masculino--.

A institución promoveu 21 queixas de oficio e emitiu 103 recomendacións aos entes públicos para corrixir os seus actos administrativos. Das 93 que obtiveron resposta dentro da anualidade, resultaron aceptadas o 84 por cento.

QUEIXAS COLECTIVAS

Desde unha perspectiva xenérica territorial (total de queixas que incumben a todas as administracións), Vigo é o municipio no que se presentaron un maior número de denuncias (50.469), seguida de Santiago de Compostela (11.498) e A Coruña (837).

Nas dúas primeiras localidades prodúcese este elevado número debido a dúas peticións colectivas: a reapertura do Hospital Meixoeiro nos servizos de urxencias e quirófanos no caso de Vigo, e desde Santiago de Compostela, a queixa sobre o traslado dos traballadores do 112 e do 061 da capital galega ao Concello da Estrada.

QUEIXAS Á XUNTA POR 925 ASUNTOS

Por asuntos, corporacións locais --con 382--, emprego público e interior --con 319-- e sanidade --274-- aglutinan o 41 por cento das queixas. Destacan tamén as que suman outras áreas como os servizos sociais (217).

A valedora remarcou que é "lóxico" que servizos que "usan todos os galegos" como a da área social, sanidade ou educación sexan obxecto de máis críticas por parte dos cidadáns.

A Xunta recibiu en 2016 queixas por case un milleiro de asuntos (925). A Consellería de Sanidade encabeza o número de cuestións polo que protestaron os cidadáns, con 253; seguida de Política Social, con 182; e por Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (182).

ADVERTENCIAS "ENÉRXICAS"

En xeral, a valedora detectou "boa disposición" dos entes supervisados para colaborar co Valedor e non quixo verbalizar as institucións máis remisas, rememorando a súa época de profesora e subliñando que "o que menos lle gustaba" era "pór as notas", ademais de incidir en que o seu traballo non é sinalar, senón buscar a cooperación das administracións.

En 2016 non houbo declaracións de hostilidade e só tívose que reclamar o cumprimento das obrigacións nun 0,15 por cento das investigacións.

En todo caso, o informe constata que, en ocasións, a institución vese na necesidade de facer "advertencias especialmente enérxicas" ás que se acompaña dun recordatorio de deberes legais --un aviso de que a negativa podería ser considerada polo Valedor como "hostil e entorpecedora das súas funcións"--.

En 2016, a Consellería de Cultura e Educación recibiu este tipo de advertencias en 12 veces, Economía en sete, Política Social en cinco e Medio Ambiente en dous. No ámbito local, o Concello de Santiago foi amoestado en seis ocasiones con este tipo de advertencia, os de Vigo e Pobra do Caramiñal en cinco, respectivamente, e Porto do Son, en catro.

GARANTIR AS TAREFAS DA OPOSICIÓN

Na rolda de prensa, na que estiveron presente outros membros da institución, a valedora destacou algúns logros concretos.

Por exemplo, subliñou que, por medio de 19 investigacións, constatouse "a tradicional resistencia" existente nalgúns concellos para "facilitar información municipal aos membros da oposición".

A institución do Valedor entende "imprescindible" o labor de control e fiscalización que exercen estes concelleiros, que precisan de información concreta para realizalo con pleno rendemento, "sempre que non se abuse nin entorpeza o normal funcionamento das administracións locais".

Un ano máis, a valedora tamén subliñou a súa "desconformidade" co "excesivo amparo" das administracións na figura do silencio administrativo. "A administración debe estar ao servizo da cidadanía e debe contestar as súas peticións con celeridade, claridade, xustiza e responsabilidade", aseverou.

ESCOLAS INFANTÍS

Milagros Otero incidiu en que, grazas a unha recomendación do Valedor, a Consellería de Política Social accedeu a "manter aberta" unha escola infantil por localidade durante os días laborables dos períodos non lectivos de Nadal e Semana Santa, independentemente do número de usuarios.

Tamén destacou os avances á hora de favorecer a accesibilidade auditiva (tras unha visita a Pontevedra da Valedora activáronse os mecanismos ante a Xunta para que garantise a instalación dos denominados bucles magnéticos en edificios públicos); así como o libre acceso aos cinemas de nenos diabéticos, tras unha mediación da institución.