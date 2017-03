Pesca.- A Xunta prevé ter lista en seis meses a reparación do dique do porto da Guarda (Pontevedra)

A Consellería do Mar prevé ter lista en seis meses a reparación do dique do porto da Guarda (Pontevedra), dañado o pasado mes de febreiro polo temporal 'Kurt'.

Quintana na súa visita ao dique da Guarda | Fonte: Europa Press

Así o destacou a conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante a visita que realizou esta mañá ao lugar. Esta obra supón un investimento de 834.000 euros, e é a principal actuación das levadas a cabo en Galicia --en total son 1,4 millóns en investimento--

Os traballos iniciáronse hai uns días e foron tramitados polo procedemento de urxencia. En concreto, céntranse na reposición do dique e contradique, que sufriron derribas parciais debido ao impacto das ondas.

Así mesmo, a conselleira visitou as obras, xa finalizadas, na lonxa da Guarda, onde se habilitou unha zona para uso da confraría, á vez que se renovaron diversos elementos.