Cal é a débeda do 061 cos seus traballadores?

400.000 euros. Esa é a cantidade que o servizo de urxencias 061 lles adebeda aos seus traballadores. Por iso, a Federación de Sanidade de CCOO de Galicia insta a este servizo a recoñecer esta débeda por non lle pagar durante as vacacións o complemento de atención continuada no referente a noites e festivos



Nos últimos dez anos o 061 deixou de pagar, de media, uns 400 euros anuais ao seu persoal por este concepto, segundo denuncia Ángel Cameselle, secretario xeral de CCOO-Sanidada. Están afectadas tanto as 165 persoas que arestora integran o servizo como as que foron contratadas de xeito temporal.



Malia que a débeda ten unha década, o período máximo en que se pode reclamar é dos cinco anos anteriores, de aí que sexan aproximadamente 400.000 euros, "do contrario estariamos a falar do dobre", salienta Cameselle.



O sindicalista censura a postura do 061, que non está a atender as peticións das traballadoras e dos traballadores. Critica tamén que a directora de Recursos Humanos do Sergas, Margarita Prado, non respondese aínda as solicitudes para manter unha reunión ao respecto.



Finalmente, o secretario xeral de CCOO-Sanidade denuncia a "falta de respecto" do Sergas e da dirección do 061 ás persoas afectadas, que están a "pagar do seu peto" as reclamacións xudiciais cando debería ser a Xunta a que "actuase de oficio". Cameselle lamenta que, "con toda seguridade", a Administración autonómica acabe sendo condenada nestes procesos a pagar as custas, "diñeiro que sairá dos contribuíntes, non dos xestores irresponsables", como xa aconteceu noutros casos.

Ambulancia do 061 co nome de Ambuibérica nunha imaxe do twitter da propia empresa