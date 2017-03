Seguen as queixas polas prestacións de dependencia e o Valedor pide mellorar a xestión das esperas sanitarias

O informe do Valedor do Pobo correspondente a 2016 constata que seguen as queixas ligadas aos "atrasos" en prestacións da dependencia, así como no ámbito sanitario. Non en balde, a institución remarca que é necesario "mellorar" a xestión das listas de espera "utilizando criterios de prioridade claros e transparentes".

Na área de servizos sociais, a maioría das queixas refírense a situacións de exclusión social ou de risco de caer nela. A valedora, Milagros Otero, e o propio documento reafirman que este tipo de casos están "en aumento" desde que empezou a crise. Tamén se incide na atención á dependencia, e á "conculcación de dereitos" de persoas con discapacidade.

En todo caso, o informe incide en que "a maioría das queixas" por prestacións da Renda de Integración Social de Galicia (Risga) xa non se refiren a demoras. "As queixas relativas á Risga centráronse na súa retirada ou suspensión ou na falta de recoñecemento de complementos", constata, para concluír que isto se debe a que "aínda non se desenvolveu a lei".

En materia de dependencia, as reclamacións seguen referíndose a "atrasos", pero "en menor medida", sobre todo despois de que numerosas actuacións da institución "conseguisen erradicar unha mala praxe que atrasaba moitos expedientes" (prolongados atrasos nas solicitudes de prestacións económicas por coidados na contorna familiar).

COPAGOS

Agora, as queixas por dependencia reorientase a "problemas cos copagos, á redución das libranzas ou ás listas de espera para servizos". O Valedor subliña que as reducións de prestacións ou os aumentos de copagos fixéronse de acordo coa legalidade, pero "prexudicaron aos usuarios e ás súas familias".

Por iso, a institución ve axeitado buscar unha fórmula que permita "respectar o mínimo vital dos copagos cando se reciben rendas análogas ás prestacións de dependencia" e ampliar as compensacións por falecemento sen atención mediante un procedemento simplificado e rápido que evite acudir a outras vías.

En canto ás prazas residenciais, "escasas", o informe recolle o anuncio da Xunta de que se crearán sete novas residencias nas cidades. De feito, a Valedora destacou o papel colaborador da Consellería de Política Social.

REFUXIADOS

Milagros Otero tamén incidiu na rolda de prensa na situación que viven os refuxiados. "Os defensores do pobo autonómicos reclamamos unha política máis activa e eficaz para abordar a chegada masiva de solicitantes de asilo e refuxio e respectar a súa dignidade e dereitos", recolle o informe.

O resumo de actuacións do Valedor de 2016 fai constar, así mesmo, diferentes accións para que "cese" a falta de pago de pensións a emigrantes que traballaron e cotizaron en Venezuela.

LISTAS DE ESPERA E OPOSICIÓNS

Na área sanitaria, o informe de 2016 remarca que é necesario mellorar a xestión das listas de espera, pero tamén implantar iniciativas que contribúan "á concienciación e sensibilización dos profesionais" que traballan no ámbito sanitario para "mellorar o trato aos usuarios".

Non en balde, o Valedor lembra que o dereito á protección da saúde transcende do propio sistema sanitario porque se fundamenta "na dignidade da persoa", expresada na Declaración dos Dereitos do Home e na propia Constitución.

En canto á reorganización na xestión de centros e servizos sanitarios, de espazos físicos e recursos materiais, sinala que se debe garantir unha asistencia de calidade de toda a poboación afectada. En todo caso, a institución destaca que a Consellería de Sanidade "atende en boa medida" as iniciativas da institución.

Por outra banda, faise constar que o aumento da oferta pública de emprego da Xunta, sobre todo en Educación, tivo o seu reflexo nas queixas chegadas a esta área nas que se solicita a supervisión do Valedor no desenvolvemento dos procesos selectivos e, sobre todo, no acceso a revisión de probas e copia de exames.

A valedora, quen sinalou que, polo momento, non houbo queixa en relación ao proceso que se activará neste exercicio, sinalou que estas actuacións son importantes en tanto condicionan a cobertura futura dos postos de interinidade.

CONSUMO DE ALCOL EN MENORES

En 2016, a institución tamén despregou actuacións para mellorar o funcionamento dos centros de internamento de menores e preocupouse por tratar de mellorar o funcionamento do Instituto de Medicamento Legal (Imelga) no que se refire a os informes psicosociais dos mozos e por mellorar as políticas de acollemento en familia extensa.

A valedora tamén incidiu nas accións divulgativas en contra do consumo de alcol en menores e, á marxe dos poderes públicos e dos centros educativos, resaltou o papel que deben xogar as familias á hora de erradicar este problema, que lle preocupa "moito".

ACOSO ESCOLAR E LGTBI

Milagros Otero tamén esgrimiu que queda traballo por facer contra o acoso escolar, especialmente homofóbico e transfóbico, ante situacións que afloran nas queixas recibidas en materia de convivencia escolar.

Ao tempo, destacou que se mantivo activa a vixilancia na protección da diversidade sexual. En concreto, resaltou o acompañamento da institución a unha persoa transexual no seu proceso cirúrxico que, tras moitos atrancos, "desenvolveuse con éxito".

TRANSPARENCIA

Por último, no apartado de transparencia, en 2016 o Valedor puxo en marcha a Comisión da Transparencia que, ata o momento, recibiu 73 reclamacións sobre dereito de acceso á información pública exercido ante as administracións galegas.

Constan como finalizadas 50 e, en máis da metade dos casos (27), conseguiuse que as administracións aludidas recoñecesen o dereito a acceder ás persoas e se lles facilitase a información pública demandada.