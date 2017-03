A Xunta destina 20,5 millóns de euros á nova convocatoria de axudas para a realización de talleres de emprego

O director xeral de Orientación e Promoción Laboral, Alfonso Marnotes, destacou este luns que a Xunta destinará 20,5 millóns de euros á nova convocatoria de axudas para a realización de talleres de emprego.

Nun comunicado relativo a unha visita de Marnotes a un taller de emprego en Santiago no que se formaron 15 alumnos menores de 30 anos, o alto cargo da Xunta puxo en valor os programas que combinan "formación e un contrato de traballo".

E, tras resaltar que a convocatoria de axudas para os talleres de emprego aumentou este ano un 50 por cento sobre a do ano anterior, avanzou que as axudas para os específicos de carácter xuvenil sairán publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG) "proximamente".

Ademais, explicou que entre as novidades desta edición está que se primarán a relación da iniciativa co tecido empresarial da zona e as posibilidades de inserción, así como os proxectos vinculados coa industria 4.0 e os sectores estratéxicos.

A duración será maior, ata o nove meses, e terán preferencia os beneficiarios da Risga, mulleres, vítimas de violencia de xénero, parados de longa duración, maiores de 45 anos e persoas sen formación, en risco de exclusión social e con discapacidade.