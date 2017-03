O Valedor do Pobo defende medidas de execución forzosa e multas ante unha negativa a reparar a legalidade urbanística

O informe do Valedor do Pobo correspondente ao exercicio de 2016 considera que, ante un caso de reposición de legalidade urbanística, sería desexable que, se o interesado non procede á execución directa, con "a maior celeridade posible" e se adopten as oportunas medidas de "execución forzosa" por parte da Administración.

A este respecto, alude ás "multas coercitivas", que "deberían imporse puntualmente e tamén cobrarse" para que as persoas que se achen neste tipo de situacións véxanse obrigadas a cumprir a orde de demolición.

Naqueles casos en que, por distintas razóns, non se deba demorarse moito a restauración da legalidade, a institución apela a acudir á execución subsidiaria.

Tamén reivindica un "adecuado funcionamento dos servizos de inspección" que farían "máis fácil" a restauración da orde urbanística "alterada coa obra ilegal".

PREVÉN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Outra das preocupacións cidadás que fai constar o Valedor do Pobo alude á contaminación acústica. De feito, advirte que a falta de medidas eficaces contra os ruídos pode provocar o abandono do fogar, o que constitúe --remacha o informe-- "unha forma de desafiuzamento tan dolorosa e inxusta como outras moitas coñecidas".

"Un importante número de concellos non actúan ou o fan tarde e ineficientemente; por iso é imprescindible unha maior eficacia (...) A falta de medios que alegan algúns concellos pode deberse á escasa conciencia sobre a necesidade de loitar contra a contaminación acústica, segundo apuntamos nas Xornadas de Coordinación", rememora.

A institución tamén apela a minimizar no posible os ruídos ocasionados con motivo de festas patronais ou tradicionais, pero recoñece, do mesmo xeito, que a pesar dos "moitos problemas" computados nesta área, a maioría dos casos expostos nas queixas "solucionáronse ou melloraron".