O galego xulgado por enxalzar a terroristas en Twitter di que pediu a liberdade dun Grapo por “motivos humanitarios”

O mozo que foi xulgado este luns na Audiencia Nacional por publicar mensaxes en Twitter enxalzando a terroristas declarou que pediu a liberdade de Manuel Pérez Martínez, un dos dirixentes do GRAPO, por "motivos humanitarios".

Así se defendeu o acusado, Rubén González González, veciño de Vigo, ao ser preguntado pola súa avogada por un tuit de xullo de 2015 no que publicou unha imaxe deste membro do GRAPO e comentando "es comunista, no terrorista". "Libertad Arenas", engadiu despois utilizando o alias de Pérez Martínez, 'camarada Arenas'.

O mozo manifestou durante o xuízo, no que só contestou ás preguntas do seu defensa, que "a lexislación di que unha persoa en avanzada idade e en mal estado de saúde" pode ser posta en liberdade "por motivos humanitarios", razón pola cal asegurou que pediu a do grapo.

Ademais do citado tuit, González publicou outros comentarios entre xullo de 2015 e xaneiro de 2016 cos que, segundo a Fiscalía, tiña a "clara finalidade de enxalzar, xustificar e difundir publicamente a persoas e actos terroristas relacionados coas organizacións GRAPO e ETA". O Ministerio Público, por tanto, elevou a definitiva a súa petición de dous anos e medio de prisión.

MÁIS DE 29.000 SEGUIDORES EN TWITTER

Nun tuit de setembro de 2015, o acusado, que conta con máis de 29.000 seguidores na rede social, escribiu que "los únicos que se levantaron frente a la impunidad del estado fascista y dieron justa respuesta a esos fusilamientos fueron del GRAPO".

Neste sentido, defendeuse indicando que se refería aos "últimos fusilamentos do franquismo", os cales foron condenados "en toda Europa", e que só se limitou a "narrar un feito histórico", que é que estes fusilamentos foron contestados cunha acción por parte do GRAPO.

En canto ao tuit de xaneiro de 2016 no que afirmou que "los derechos de los trabajadores no se obtienen en el Parlamento, se conquistan luchando en la calle", González explicou que se trataba dunha mera opinión e que facía alusión a "mobilizacións, folgas ou manifestacións".

CITA DE PABLO HASÉL

O acusado tamén publicou unha foto en Twitter na que aparecían persoas armadas e encapuchadas realizando actos de violencia nas rúas ou 'kale borroka', sobre a que comentou que: "La riqueza de los pobres es oponer resistencia, ser la pesadilla del burgués que nos desprecia".

González sinalou que se trata dunha cita do rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecemento do terrorismo polo contido das súas letras e que a foto lle serviu para retratar a frase.

A pesar de todas estas xustificacións, a Fiscalía da Audiencia Nacional considera que todos estes comentarios que o mozo puxo en Twitter constitúen un delito de enaltecemento do terrorismo e por iso mantivo a súa petición inicial de dous anos e medio de cárcere e unha multa de 14 meses cunha cota diaria de seis euros.