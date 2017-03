Máis de setenta empresas participarán este mércores 29 de marzo nunha xornada sobre "oportunidades comerciais" en Alemaña que organiza a Cámara de Comercio de Santiago en colaboración coa aerolínea xermana Lufthansa.

A xornada, que será inaugurada polo presidente da Cámara, Jesús Asorey; terá lugar no hotel NH Collection de Santiago e nela participarán a concelleira de Desenvolvemento Económico do Concello de Santiago, Marta Lois, o director do Igape, Juan Cividanes, e o director xeral de Lufthansa para España e Portugal, Carsten Hoffmann.

Ademais, está previsto que acudan 75 empresas de diferentes sectores da economía galega, desde o sector servizos, pasando pola industria alimentaria, o téxtil, a biotecnoloxía, a vitivinícola ou o turismo, entre outros.

O obxectivo da xornada é "mostrar ás pemes galegas as posibilidades de negocio" no país xermano, así como "analizar os sectores de interese" da economía alemá.