O ministro de Educación, Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, afirmou que sae "reconfortado e máis optimista" tras o debate sobre o Pacto Social e Político pola Educación cos conselleiros do ramo e os grupos parlamentarios na Comisión de Xeneral de Comunidades Autónomas do Senado.

"Quero que este sexa o primeiro paso de moitos máis. Saio reconfortado e máis optimista que cando cheguei. Hai ideas comúns e ganas de cumprir con este obxectivo", valorou o ministro tras escoitar a todos os conselleiros de Educación e a unha ducia de senadores, que participaron neste debate de seis horas de duración.

O ministro mostrouse partidario de seguir traballando coas comunidades autónomas nesta dirección e expresou o seu desexo de que esta sesión "se poida lembrar como a primeira que fixo posible o Pacto social e Político pola Educación". De feito, tras este debate, a Comisión Xeral de Comunidades Autónomas aprobou a creación dun relatorio de estudo no seo desta comisión do pacto educativo.

Tralos reproches das comunidades gobernadas polo PSOE e nacionalistas sobre a LOMCE e as súas consecuencias, o ministro pediu aos conselleiros e senadores que non se "empeñen" en mirar ao pasado: "A Historia débenos ensinar a saber o que non debemos facer".

Méndez de Vigo celebrou os "puntos de acordo" tras a sesión deste martes, como "conxugar" o dereito a elixir a educación, a diversidade, o respecto ás competencias autonómicas ou a diversidade das situacións nas que se atopan. "Todo isto hai que englobalo, pero non é fácil. O importante son os principios sobre os que hai que partir para chegar a acordos", subliñou.

Sobre as peticións de varios conselleiros de incorporar á comunidade educativa nas negociacións do pacto e de que as comunidades autónomas formen un grupo de traballo con este fin, o ministro mostrouse favorable de buscar "fórmulas" para facer efectiva a súa participación e expuxo que o Senado, a Conferencia Sectorial de Educación e o Consello Escolar do Estado elaboren un documento conxunto de propostas porque "terá máis transcendencia".

EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA A DISCAPACIDADE

Ao ministro precedéronlle na palabra unha ducia de senadores de todos os grupos parlamentarios. Entre eles, destacou a intervención da senadora de Unidos Podemos-En Comù-En Marea Virginia Felipe, que fixo unha alegación da escola inclusiva para ensinar desde a infancia a "vertebrar" a diferenza na sociedade e a "convivir" con ela.

"As persoas con discapacidade física, sensorial e cognitiva enriquecen as clases en valores", dixo ao ministro esta senadora en cadeira de rodas na tribuna do Hemiciclo, onde insistiu en que "o día de mañá, estes nenos pensarán de forma natural nas necesidades das persoas".

Así mesmo, Felipe advertiulle de que "privar" á sociedade dunha parte de si mesma provoca descoñecemento, barreiras, prexuízos e discriminación. Esta escola inclusiva tamén a defendeu o senador de Ciudadanos Tomás Marcos, que pediu que o pacto inclúa a superación da "dualidade" entre escola ordinaria "versus" educación especial "segregadora".