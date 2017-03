Todos os grupos subscriben no Senado un acordo para que se reforce a protección a vítimas de violencia de xénero

Os portavoces de todos os grupos parlamentarios na Comisión Xeral de Comunidades Autónomas do Senado asinaron este luns 27 de marzo un documento no que propón revisar e reformar os protocolos vixentes para mellorar tanto a protección das mulleres vítimas de violencia de xénero e dos seus fillos, como a detección temperá para evitar as agresións.

Neste sentido, destacan a necesidade de "garantir o mantemento da rede de atención directa ás vítimas en todos os niveis, especialmente na administración local por ser a máis próxima aos cidadáns".

O acordo, ao que tivo acceso Europa Press, recolle esta e outras propostas para ser incorporadas ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, entre as que destaca a adaptación da lexislación reguladora nesta materia ás normas do Convenio de Istambul, así como a Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller (CEDAW) de forma que o concepto de violencia de xénero "se adecue ao establecido" na citada regulación internacional.

Así mesmo, os grupos parlamentarios na Comisión Xeral de Comunidades Autónomas do Senado avogan no texto por impulsar a acción dos Servizos de Atención ás vítimas e da Fiscalía para garantir a aplicación da Lei, "como a suspensión do réxime de visitas dos maltratadores e a atribución ao agresor condenado por violencia machista da garda, réxime de visitas e custodia expulsiva ou compartida".

Outras das propostas dos grupos políticos é a de abordar o problema da "dobre discriminación que sofren as mulleres", e especialmente as maiores de 65 anos e as do mundo rural, que se atopan en situacións de "especial vulnerabilidade para defenderse do agresor, e experimentan maiores dificultades para identificar, expresar e denunciar" situacións de malos tratos.

Igualmente, apostan por impulsar políticas de prevención e sensibilización no caso de mulleres con discapacidade ou diversidade funcional para "dar plenitude ao exercicio dos seus dereitos" xa que, segundo explican no documento, son "dobremente discriminadas" por ser mulleres e ter algunha discapacidade. Neste punto, tamén queren elaborar un estudo para dispor "de mellor información" achega do impacto da violencia de xénero nestas mulleres.

Doutra banda, cren necesario "continuar avanzando" na interconexión dos sistemas de información da Administración estatal e as territoriais en materia de igualdade e de violencia de xénero, co obxectivo dun maior número de elementos na valoración do risco e na prevención.

Desta forma, o texto rubricado polos portavoces dos grupos parlamentarios propón ampliar a formación especializada e continuada dos profesionais da educación, xustiza, saúde, comunicación, así como a xudicatura e Fiscalía, servizos sociais, Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, Comunidades Autónomas e policías locais que "interveñen na prevención, atención e protección" das vítimas e os seus fillos, para establecer canles de protección "máis eficaces".

Reforzar a formación dos mozos no sistema educativo coa perspectiva de xero en todos os niveis, etapas ou graos, é outra das iniciativas que propoñen co obxectivo de "fomentar o respecto desde a coeducación e a igualdade efectiva entre homes e mulleres.

Doutra banda, fan fincapé na necesidade de traballar na rehabilitación e reeducación dos agresores; involucrar a toda a sociedade no Pacto de Estado establecendo canles para a súa participación na Subcomisión sobre violencia de Xénero do Congreso; convocar a Conferencia Sectorial de Igualdade para impulsar novas estratexias e avanzar na coordinación de traballos do Pacto; e reformar o Observatorio Estatal da Violencia sobre a Muller.

Neste contexto, queren abordar xunto aos medios de comunicación que nos seus contidos e programas "non xustifiquen ou banalicen a violencia contra as mulleres en calquera das súas formas, tratando de forma adecuada a imaxe da muller e a loita contra a violencia de xénero".

Tamén apostan crear unha Comisión Interministerial, na que participen as administracións implicadas, portavoces parlamentarios, a FEMP, os CC.AA. e as cidades autónomas. A comisión completaría as funcións da Subcomisión sobre violencia de Xénero da Cámara Baixa.

O acordo contempla que o presidente da Cámara Alta traslade o documento ao seu homólogo do Congreso dos Deputados para incluír o seu contido nos traballos que se están desenvolvendo na Subcomisión sobre violencia de Xénero, á Comisión de Igualdade do Senado para a súa inclusión no relatorio sobre violencia de Xénero, así como aos gobernos autonómicos e Ceuta e Melilla para o seu coñecemento.

Deste xeito, este acordo responde o compromiso adquirido na anterior sesión da citada comisión, celebrada o pasado 9 de marzo, para dar conta do acordo sobre un Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, no marco do V Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, celebrada o pasado mes de xaneiro.