Un carril do túnel de Montealegre no corredor do Morrazo sufrirá cortes entre o martes e o 5 de abril por obras

O corredor do Morrazo rexistrará a partir do martes, día 28, e ata o mércores 5 de abril cortes de tráfico nun dos carrís no túnel existente no subtramo I, baixo o Castro de Montalegre, segundo informa a Xunta.

O obxectivo desta actuación é a realización de sondaxes geotécnicos e avanzar nas obras de conversión en autovía. A restrición de tráfico establecerase o luns no carril dereito do corredor entre os puntos quilométricos 0+600 ao 1+200, en sentido Cangas.

O tráfico restrinxirase nese carril dereito entre as 09,30 e as 20,00 horas de luns a xoves, e de 9,30 a 13,00 horas o venres. Restablecerase o tráfico no carril fóra deste horario.

A Autovía do Morrazo é a maior obra viaria que ten actualmente a Xunta en execución, con obras nos tramos 1 e 2, e o treito 3 en proceso de contratación, cun investimento total de 54 millóns de euros.