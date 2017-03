A RAG confirma a Víctor Freixanes como o único candidato a presidir a institución

O escritor e profesor Víctor Fernández Freixanes será finalmente o único candidato a presidir a Real Academia Galega (RAG). A sesión extraordinaria na que se celebrarán os comicios internos iniciarase sobre as 18,30 horas deste martes e unha hora despois haberá comparecencia ante os medios de comunicación para dar traslado do contido do pleno.

Víctor Freixanes | Fonte: Europa Press

A súa decisión de dar o paso para presentarse ao proceso de renovación da directiva saíu á luz pública o pasado venres, xornada na que rexistrou a súa candidatura subscrita polo xa expresidente da institución Xesús Alonso Montero, e os académicos Margarita Ledo Andión e Antón Santamarina Fernández.

A pesar diso, o seu nome foi un dos máis repetidos nas quinielas dos académicos para suceder a Alonso Montero, aínda que o propio Freixanes mantivo a discreción respecto diso nas últimas semanas e rexeitou realizar declaracións, avogando por resolver o proceso nas canles "internas" da institución.

Esta liña de mutismo e ausencia de declaracións compartiuna a maioría dos académicos consultados nas últimas semanas, para evitar alimentar unha disputa pública como sucedera no último proceso electoral, tras a dimisión de Xosé Luís Méndez Ferrín.

O proceso celebrouse nun contexto de tensións pola polémica mediática xerada ao redor do equipo dirixido por Xosé Luís Méndez Ferrín, que evidenciara unha disputa interna e o malestar dalgúns académicos que criticaban a falta de explicacións ante as acusacións de nepotismo contra o entón presidente da Academia.

A polémica derivou na dimisión de Méndez Ferrín e a súa saída voluntaria da institución académica, ademais da postura crítica dalgúns membros do seu equipo, como Xosé Luís Axeitos, que acusou a outras entidades (como a Xunta ou o Consello da Cultura) de tentar facerse co control da RAG.

Precisamente, o propio Axeitos mantivo a súa postura crítica respecto ao papel da directiva de Alonso Montero, aínda que tanto el como outros membros da institución, como Manuel González ou Henrique Monteagudo, trasladaran publicamente a súa intención de chegar a puntos de encontro.

A pesar diso e de que finalmente se presentou unha única candidatura a suceder a Alonso Montero, a continuidade das críticas parece indicar que non será unha lista de consenso, aínda que si de base ampla.

TRAXECTORIA

Profesor titular do Departamento de Ciencias de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, Freixanes, escritor, editor e xornalista, doctorouse en Filoloxía Románica en 1998.

Tamén é catedrático, en excedencia, de Lingua e Literatura Galega de Educación Secundaria.

O seu ingreso na RAG produciuse o 27 de febreiro de 2004, ocupando o lugar de Carlos Casares, co discurso 'Desafíos para un novo século. Entre a Trabe de Ouro e a Paxariña de Armenteira', ao que respondeu o académico Antón Santamarina Fernández.

Entre 2002 e 2016, foi director xeneral da Editorial Galaxia e, na actualidade, é codirector da revista Grial (Revista Galega de Cultura), xunto ao tamén académico Henrique Monteagudo.

Con anterioridade, entre 1988 e 1993, foi director xeneral de Edicións Xerais de Galicia. Desde 2005, é presidente da Fundación Otero Pedrayo.

Entre outros recoñecementos, recibiu o Premio de Narracións Curtas Modesto Figueiredo por 'A caza das cascudas'; o Premio da Asociación de Críticos de España por 'O triángulo inscrito na circunferencia' e o Premio Gonzalo Torrente Ballester por 'A cidade dos césare'.