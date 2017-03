As 'Regueifas da Ciencia' volven o martes á USC cun debate sobre a alimentación saudable

A segunda edición das 'Regueifas da Ciencia', organizada pola Universidade de Santiago de Compostela, arrinca este martes 28 de marzo na Facultade de Ciencias da Comunicación cun debate sobre alimentación saudable.

Esta iniciativa reuniu o pasado ano a "máis de 1.500 persoas" no catro debates que se organizaron, que trataron temas como o cambio de fuso horario ou a experimentación animal e nos que participaron caras coñecidas como Jorge Mira, Fernando Savater ou Fernando Sánchez Dragó.

Estas 'charlas-debate' realízanse baixo o formato 'Oxford', polo que haberá dous equipos que defenderán unha postura en quendas de tempos pautados que, á súa vez, serán moderados por un árbitro.

O público, que tamén poderá realizar as súas propias preguntas aos membros dos equipos, participa activamente, xa que ao principio e ao final do debate pregúntaselles a súa posición achega do tema a tratar.

É ao final do encontro dialéctico cando se coñecen os resultados de ambas as consultas para, deste xeito, medir o grao de incidencia que puidesen ter os argumentos dos participantes.

EQUIPOS PARTICIPANTES

Así, a primeira 'Regueifa da Ciencia' deste 2017 ten como título 'Promove a industria unha alimentación sa?' e o primeiro equipo estará integrado pola profesora da USC Rosaura Leis e o profesor de Bioquímica José Manule López Nicolás, autor do libro 'Imos comprar mentiras'.

Fronte a eles estarán o director de Política Alimentaria, Nutrición e Saúde da Federación Española de Industrias da Alimentación e Bebidas (FIAB), Enrico Frabetti, e o director de Saúde e Nutrición en Coca-Cola Iberia, Rafael Urrialde.