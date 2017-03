O grupo de Albacete 'La Ruína' participará na XVI Bienal de Teatro ONCE que se celebrará en Galicia

O grupo de Albacete 'La Ruína' participará na XVI Bienal de Teatro ONCE (#BienalTeatrONCE), que se celebrará entre o 30 de marzo e o 2 de abril por diferentes escenarios de Galicia, coa representación da súa última montaxe 'O estraño caso do señor vestido de violeta', de Miguel Mihura.

Ndp O Grupo De Albacete A Ruína Participa Na Xvi Bienal De Teatro Once. | Fonte: Europa Press

A primeira parada será en Monforte de Lemos (Lugo), o día 31 de marzo, no Edificio Multiusos da localidade. A seguinte, o 1 de abril, no Centro Municipal de Teis, en Vigo, segundo informou en nota de prensa o ONCE.

A traxectoria de 'La Ruína', formado na súa maioría por persoas cegas, da comezo en 1990 coa montaxe 'O banqueiro e o teatro', de José M.ª Bastos. Desde entón, e ata 2005, representaron 'Aquí non paga ninguén', de Darío Fo; 'A importancia de chamarse Ernesto', de Óscar Wilde; 'Nai, o drama pai', de Jardiel Poncela, e 'Tres farsas', de Chejov. Ao longo do ano 2005, 'Don Quixote'.

Con sede na Coruña, a XVI Bienal de Teatro ONCE chegará, ademais, ata Ferrol, Ourense, O Barco de Valdeorras, Monforte de Lemos, Burela, Carballo, Pontevedra, Vigo e Lugo.

Nesta ocasión, participan oito compañías apoiadas polo ONCE, integradas na súa maioría por persoas cegas ou con discapacidade visual: 'Sa Boira' (Baleares), 'Valacar' (A Coruña), 'Muxicas' (Ourense), 'La Luciérnaga' (Madrid), 'La Ruína' (Albacete), 'Samaruc' (Valencia) e 'Sarau' (Barcelona) e 'Orozú Teatro' (Cádiz).

Como novidade, nesta edición, incluíuse unha sesión de monólogos a cargo de varios artistas con discapacidade, algúns membros destes mesmos grupos e outros procedentes de grupos diferentes.