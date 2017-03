Ferida unha muller tras saírse da vía un vehículo en Piñor (Ourense)

Unha muller resultou ferida de carácter grave nun accidente de tráfico rexistrado na tarde do luns ao saírse da vía un vehículo no municipio de Piñor (Ourense).

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 19,00 horas do luns no quilómetro 265 da estrada N-525, á altura das Lagoas, na parroquia da Canda.

Tras recibir o aviso de Urxencias Sanitarias do sinistro, o 112 Galicia alertou aos Bombeiros do Carballiño, a Protección Civil e á Guardia Civil de Tráfico.

Os bombeiros desprazáronse ao momento cun equipo de excarceración, porque nun principio se pensaba que a vítima estaba atrapada. Finalmente, a muller puido abandonar o coche polos seus propios medios e foi evacuada nunha ambulancia a un centro sanitario.