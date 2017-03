Un incendio nun cámping de Boiro (A Coruña) calcina cinco caravanas e o bar das instalacións, pero non houbo feridos

Un incendio calcinou na noite do luns cinco caravanas e un bar nun cámping situado na praia de Mañóns, na localidade coruñesa de Boiro, pero non houbo persoas feridas.

Segundo constataron os efectivos de extinción ao 112 Galicia, as lapas calcinaron por completo o bar do cámping, cinco caravanas e, ademais, explotaron dúas bombonas de cámping gas.

Foi un particular quen, sobre as 22,30 horas deste luns, alertou ao 112 Galicia e indicou que ardía o bar do cámping e que non había persoas feridas.

Por iso, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros de Boiro que, sobre as 23,30 horas xa tiñan controlado o incendio, aínda que non extinguido.

Así mesmo, foi requirida a intervención dos membros do parque comarcal de Ribeira, da Guardia Civil e dos efectivos de Protección Civil da localidade. Sobre as 1,00 horas deste martes os servizos de emerxencia alí desprazados deron por finalizadas as tarefas de extinción.