Os galegos realizaron 9,1 millóns de viaxes en 2016, un 4,7% menos, e gastaron 54 euros ao día de media

Os residentes en Galicia realizaron durante o ano 2016 un total de 9.188.278 viaxes, un 4,75% menos que o ano anterior, e gastaron unha media diaria de 54 euros neles, un máis que o conxunto dos españois.

Axencia de viaxes | Fonte: Europa Press

Segundo os datos feitos públicos este martes polo Instituto Nacional de Estatística (INE), os galegos realizaron durante o pasado ano case medio millón menos de viaxes que en 2015, ata 9,1 millóns --o 5% de todos os realizados polos españois--, que xeraron máis de 32 millóns de pernoctacións.

En total, o gasto realizado polos galegos nestas viaxes foi de 1.762,9 millóns de euros, o 4,3% dos 41.388 millóns de euros que os españois gastaron en viaxes o ano pasado. O gasto medio por persoa situouse nos 192 euros e en 54 euros o gasto por persoa e día, mentres que a duración media da viaxe subiu de 3,36 a 3,56 días.

A maior parte das viaxes realizadas polos galegos durante 2016 tiveron como destino outros puntos de España (8.497.311), mentres que 690.967 viaxaron ao estranxeiro --601.662 deles a países de Europa--.

Así mesmo, 7.776.992 viaxes realizáronse empregando o vehículo propio, máis de 790.000 en avión, 268.252 por tren e 237.655 empregando o autobús.

GALICIA COMO DESTINO

Por outra banda, o 5,3% dos españois residentes noutro punto do país elixiron Galicia para as súas vacacións durante o ano pasado, o que supón 9.715.136 viaxeiros e 39.778.656 pernoctacións.

O gasto total realizado polos viaxeiros nacionais na Comunidade o ano pasado foi de 1.647 millóns, un gasto medio por persoa de 170 euros e por día de 41 euros, 12 por baixo da media nacional.

DATOS NACIONAIS

Os residentes en España realizaron 182 millóns de viaxes en 2016, o que supón un crecemento do 3,7%. Estas viaxes supuxeron 780,3 millóns de pernoctacións e un gasto total de 41.388 millóns de euros (+9,1%), polo que o gasto medio por persoa durante a viaxe foi de 227 euros e o gasto medio diario de 53 euros.

O principal motivo da viaxe foi o lecer, recreo e vacacións, cun 47,2%, seguido de visitas a familiares e amigos (38,6%), motivos profesionais ou de negocio (8,8%) e outros motivos (5,3%).

Doutra banda, o 91,4% das viaxes, do mesmo xeito que en 2015, tivo como destino principal España, e o 8,6% o estranxeiro. As viaxes con destino interno acumularon o 82,2% das pernoctacións e o 68% do gasto total, cun gasto medio de 44 euros.

Pola contra, as viaxes no estranxeiro supuxeron o 17,6% das pernoctacións e o 32% do gasto total, cun gasto medio de 96 euros.

No 63,9% das viaxes, os residentes optaron por aloxamento de non mercado. Estes acumularon o 63,3% das pernoctacións e tiveron un gasto medio diario de 28 euros, mentres que o gasto medio dos turistas que se aloxaron nun hotel foi de 125 euros.

Andalucía (17,5%), Cataluña (12,3%) e a Comunidade Valenciana e Castilla y León (ambas as co 9,4%) foron os principais destinos dos viaxeiros, mentres que La Rioja (0,8%), Navarra (1,4%) e Islas Baleares (1,8%) ocuparon os últimos lugares.

No cuarto trimestre, os residentes en España realizaron 37,8 millóns de viaxes e a duración media situouse en 4,6 pernoctacións. O 90,9% das viaxes tiveron como destino o territorio nacional, cunha media de 3,6 pernoctacións, e o 9,1% o estranxeiro, con 8,3 pernoctacións.