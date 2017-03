O Sergas anuncia a licitación para subministración de equipamento electromédico de diagnóstico por imaxe para o Chuac

A Dirección Xeral de Recursos Económicos do Servizo Galego de Saúde (Sergas) anuncia a licitación para a subministración de equipamento electromédico de diagnóstico por imaxe con destino ao bloque cirúrxico do Hospital A Coruña.

Así o publica este martes o Boletín Oficial do Estado (BOE) nunha resolución, recollida por Europa Press, que sinala que o orzamento base de licitación total ascende a 157.300,00 euros.

A presentación de ofertas ou de solicitudes de participación conta con data límite as 14,00 horas do día 21 de abril deste ano 2017, segundo a resolución do BOE.

Ademais, a Xerencia de Xestión Integrada de Vigo anuncia noutra resolución publicada polo BOE a licitación para a contratación do servizo de limpeza de centros dependentes da xerencia sanitaria viguesa.

O valor estimado do contrato sitúase segundo a resolución do BOE en 1.372.800,00 euros, cun orzamento basee de licitación total de 692.120,00 euros. As ofertas poderanse presentar ata o 19 de abril.

OUTROS ANUNCIOS

Tamén o BOE deste martes recolle a resolución da Dirección Xeral de Recursos Económicos do Sergas pola que se anuncia a licitación da subministración sucesiva do material necesario para a realización de test de análise de sangue oculto en feces TSOH.

Neste caso, o valor estimado do contrato é de 1.632.262,50 euros, cun orzamento basee de licitación total de 948.936,45 euros. As ofertas poderanse presentar ata as 14,00 horas do 24 de abril.

E a Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés anuncia nunha resolución no BOE a licitación do 'Servizo de limpeza do Centro de Especialidades Mollavao e determinados centros de saúde' cun orzamento basee de licitación total de 1.629.952,28 euros. Neste caso a data límite de presentación de ofertas é o 21 de abril.