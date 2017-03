O Cupón Diario da Once reparte 175.000 euros na provincia da Coruña

O Cupón Diario da Once repartiu 175.000 euros na provincia da Coruña, en cinco cupóns premiados con 35.000 euros cada un correspondentes ao sorteo do luns.

En concreto, o axente vendedor José Vicente Santoro Río levou a sorte a algúns dos clientes habituais da súa ruta de venda, que comprende as localidades de Cariño, Ortigueira e O Barqueiro.

O Cupón da Once do 27 de marzo, dedicado ao 150 aniversario do Museo Arqueolóxico Nacional, tamén repartiu premios en Andalucía, agraciada con 385.000 euros, e Extremadura (35.000 euros).