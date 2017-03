“Que veñan os do Goberno a romper o lombo e agora non poder recoller nada”

Fixeron un curso da aula Cemit de novas tecnoloxías e agora empregan os seus móbiles e unha canle do Yotube para difundir os seus pareceres sobre temas de actualidade. Á prohibición de sementar patacas debido a colza guatemateca non lle atopan sentido.

Maruxa de San Sadurniño

“Hoxe non estamos nada de broma (...), sempre esperan de Galicia para fastidiarlle en todo (...) quen nos la meteu aquí? por que non vixían as cousas con tempo?” pregúntase Consuelo, unha das paisanas. “Que veñan os do Goberno e lles dean 600 euros e veñan plantaren e romper o lombo e agora non poder recoller nada” alega Carmiña. Maruxa critica que as patacas veñan de Francia a máis caras e que “coas nosas pensións que cada ano souben un euro, que imos facer nós!”. Cruz centra as súas críticas en que elas teñen que arrancar as patacas mentres que nos concellos limítrofes non.