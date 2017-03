Alumnos da Escola de Altos Estudos Musicais volven este mércores ao Paraninfo da USC

Alumnos da Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM) volverán este mércores ao Paraninfo da Universidade de Santiago (USC) dentro da iniciativa 'A Escola na cidade', un ciclo de concertos de música de cámara interpretados polos alumnos do Curso Avanzado de Especialización Orquestral do centro.

EAEM Santiago USC | Fonte: Europa Press

No marco deste programa, os alumnos protagonizarán un concerto a partir das 20,30 horas. En primeiro lugar actuará un cuarteto de corda, integrado por dous violinistas, unha viola e un violoncello, que interpretarán o Cuarteto nº 2 do compositor ruso Aleksandr Borodín.

A continuación, tocará un quinteto de metais, composto por dous trompetistas, un trompista, un trombón e un tuba, que achegarán ao público dúas obras, Mosaicos para quinteto de vento, de Anthony Plog, e Contrapunctus I (A arte da fuga), de Johann Sebastian Bach.

O ciclo de concertos de 'A Escola na cidade' continuará no Paraninfo da Universidade de Santiago con varias actuacións, que está previsto que se celebren ao longo do próximo mes de xuño, protagonizadas tamén por alumnos do Curso Avanzado de Especialización Orquestral da Escola de Altos Estudos Musicais.