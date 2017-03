A Guardia Civil investiga o incendio que queimou varias caravanas e o bar dun cámping en Boiro (A Coruña)

A Guardia Civil investiga o incendio rexistrado na noite do luns nun cámping de Boiro (A Coruña), que calcinou varias caravanas e o bar das instalacións.

Así o informaron a Europa Press fontes do Instituto Armado, que concretaron que efectivos da Unidade de Prevención do Crime Incendiario (UPCI) tiñan previsto acudir ao lugar para elaborar un informe.

Tras as primeiras pescudas, as mesmas fontes apuntaron que, ata o momento, descoñécese a orixe e causas do incendio, polo que se investigan os feitos. Neste caso ardeu o bar da asociación e un seis caravanas preto do local.

No ano 2009 no mesmo cámping rexistrouse outro incendio que calcinara varias caravanas, segundo apuntaron as mesmas fontes.