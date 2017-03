O concerto de Javier Vargas en Lugo inaugura o décimo aniversario do Ciclo 1906 en Galicia

A décima edición do Ciclo 1906 estréase en Galicia o vindeiro venres, día 31, cun concerto de Javier Vargas e a Vargas Blues Band no Clavicémbalo de Lugo.

Javier Vargas | Fonte: Europa Press

Tal e como indicou a organización, Javier Vargas, con máis de corenta anos de carreira no peto, "gañouse con suor un lugar privilexiado no olimpo" do blues.

Tras os seus inicios, na década dos 90 gravou o seu primeiro disco como líder da Vargas Blues Band e puxo en pé o seu concepto do blues latino, un xénero híbrido no que caben jazz, flamenco, bolero ou son cubano.

Este 2017 celébrase o décimo aniversario do Ciclo 1906, unha década dedicada a dar visibilidade ao mellor jazz que se fai en Galicia, en primeiro lugar, aínda que o seu abanico creceu en ambición, estilos e fronteiras.