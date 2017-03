Os encoros galegos están 16 puntos por debaixo de 2016

Os encoros da demarcación hidrográfica Galicia-Costa atópanse ao 71,87% da súa ocupación, o que supón case 16 puntos por baixo de como estaba a estas alturas o ano pasado (87,74%). E, iso, a pesar das chuvias dos últimos días. Unha situación que se podería agravar nos vindeiros meses se non mellora a situación.

Diso informou este martes a Xunta nun comunicado, no que sinala que os pantanos de abastecemento están ao 81,16%, mentres que os de uso hidroeléctrico ou industrial están ao 70,93%.

Así figura no último informe dos recursos hídricos da Demarcación Galicia-Costa, recollidos o 27 de marzo, no que figura que os 19 encoros contan cun volume de 496 hectómetros cúbicos do volume total que pode alcanzar de 690.

De tal forma, todos os encoros de abastecemento atópanse nunha porcentaxe de ocupación por encima da media, excepto o de Cecebre, que está ao 64%, así como o de Caldas (61,56%). No outro extremo, o de Beche é o único que está ao 100% de ocupación.