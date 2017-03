O investigador da USC Miguel López, premiado pola Sociedade Europea de Endocrinoloxía

O investigador da Universidade de Santiago (USC) Miguel López recibirá o próximo mes de maio en Lisboa uno dos galardóns máis importantes do mundo para persoal investigador do ámbito da endocrinoloxía, o European Journal of Endocrinology Prize que outorga a Sociedade Europea de Endocrinoloxía.

O investigador da usc miguel lópez | Fonte: Europa Press

Segundo informa a USC, trátase dun premio que recoñece o labor de investigadores menores de 45 anos que contribuísen "de modo significativo ao avance do coñecemento no campo da endocrinoloxía" a través de publicacións especializadas.

Case unha década despois de ser recoñecido como o mellor investigador mozo básico de Europa no campo da obesidade e o primeiro español que recibía o 'EASO Young Investigator Awards for Basic Science', Miguel López suma o seu nome a unha lista de destacados expertos que integran outro quince especialistas en todo o mundo e entre os que se atopa unicamente outro español, Manuel Tena-Sempere.

Así, o profesor López recibirá este premio nunha cerimonia en Lisboa a finais do mes de maio na que pronunciará unha conferencia sobre a súa abundante investigación ao redor da definición de dianas fronte á obesidade.

A USC concreta que as súas liñas de investigación céntranse no estudo dos mecanismos hipotalámicos que regulan a inxesta de alimentos e o gasto enerxético, con particular interese no papel do metabolismo lipídico neuronal.

CURRÍCULO

López, doutor en Bioloxía pola USC, realizou estudos postdoctorales na Universidade de Cambridge (UK). A súa liña de traballo foi merecedora dunha axuda Starting Grant do European Research Council (ERC) a través da que estuda se determinados tipos de lípidos poden ser tóxicos e interferir cos mecanismos moleculares que regulan a inxesta de alimentos e o gasto enerxético no hipotálamo.

O investigador apunta que o coñecemento destes mecanismos moleculares permitirá identificar novas dianas terapéuticas para o tratamento da obesidade e a síndrome metabólico.

Obtivo tamén o Premio Extraordinario de Doutoramento da USC en 2003, o Premio de Investigación da Academia Médico-Cirúrxica da Consellería de Sanidade en 2004 e o Premio de Investigación Básica en Obesidade da Sociedade Española de Endocrinoloxía e Nutrición en 2006, así como o premio na modalidade Talento Novo en Investigación Biomédica da segunda edición dos premios 'Constantes e Vitais', que achegou 100.000 euros para o desenvolvemento das súas liñas de traballo.