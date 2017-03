Santiago acolle desde este mércores o V Encontro Ibérico de Xestores de Patrimonio Mundial

O Consorcio de Santiago inicia este mércores os actos conmemorativos do seu 25º aniversario coa celebración do V Encontro Ibérico de Xestores de Patrimonio Mundial, un evento organizado pola Secretaría de Estado de Cultura, que se prolongará ata o 31 de marzo e que abordará o impacto do turismo sobre os elementos do Patrimonio Mundial.

O encontro inaugurarase o mércores ás 9,30 horas no Museo das Peregrinacións e de Santiago, nun acto ao que está previsto que asistan o director xeral de Belas Artes e Patrimonio Cultural do Ministerio de Educación, Luís Lafuente; a directora xeral de Patrimonio Cultural do Ministerio de Cultura de Portugal, Paula Silva; Maria de Lurdes Serpa Carvalho, representante da Comisión Nacional de UNESCO Portugal; o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; e o alcalde da cidade, Martiño Noriega.

Este V encontro reunirá na capital galega a uns 70 expertos, entre representantes da UNESCO, de Patrimonio do Ministerio de Cultura e das Comunidades Autónomas, xunto a xestores do patrimonio de diferentes cidades Patrimonio da Humanidade de España e Portugal.

O obxectivo é realizar un diagnóstico sobre o impacto da actividade turística no mantemento da función residencial e da rehabitación das cidades históricas Patrimonio da Humanidade portuguesas e españolas.

Así, profundarase nos instrumentos de xestión que faciliten o necesario equilibrio das actividades hoteleiras e hostaleiras e as habitacionais, favorecendo igualmente a convivencia do comercio turístico co comercio tradicional de proximidade.